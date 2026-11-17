To jedna z najważniejszych zapowiedzi dotyczących przyszłości transportu kolejowego w regionie. O planach rozmawiano 16. listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Wśród założeń jest zarówno budowa nowych tras, jak i przywrócenie ruchu pasażerskiego na nieczynnych liniach.

Pociągi wrócą do kolejnych miast. Na liście m.in. Mrągowo i Gołdap

Dzięki planowanym inwestycjom na kolejowej mapie regionu pojawią się nowe miejscowości. Dostęp do pociągów mają zyskać między innymi Orzysz, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Gołdap i Mrągowo. Przewidziano także wznowienie ruchu pasażerskiego z Orzysza w kierunku Mikołajek i Mrągowa. Nowa linia ma połączyć również Ornetę z Bartoszycami przez Lidzbark Warmiński. To oznacza większe możliwości podróżowania nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów odwiedzających Mazury.

Szybciej do Warszawy i Trójmiasta. Powstanie Magistrala Warmińska

Duże znaczenie dla regionu ma mieć Magistrala Warmińska. Jednym z jej elementów będzie nowa linia kolejowa na trasie Mława–Nidzica–Olsztyn. Dzięki niej mieszkańcy tych miast mają zyskać szybkie połączenia z Warszawą i Trójmiastem, w standardzie kolei dużych prędkości. Plan zakłada również poprawę połączeń Elbląga i Olsztyna z Trójmiastem. Inwestycja ma ułatwić także transport towarów i dojazd do portów w Gdańsku oraz Gdyni.

Krótsza podróż z Suwałk do Warszawy

Kolejnym ważnym projektem jest Magistrala Północno-Wschodnia. Ma poprawić połączenia Warmii i Mazur z Ełkiem, Suwałkami, Białymstokiem i Warszawą. W planach jest między innymi podróż pociągiem z Suwałk przez Ełk do stolicy w czasie krótszym niż dwie godziny. Rozwijana ma być także Magistrala Wschodnia, która poprawi połączenia regionu z Podlasiem, Lubelszczyzną i Podkarpaciem. Jej fragment będzie częścią międzynarodowej trasy Rail Baltica, łączącej Polskę z krajami bałtyckimi.

Kolej ma ułatwić życie mieszkańcom i przyciągnąć turystów

Planowane inwestycje mają nie tylko skrócić czas podróży, ale również ułatwić codzienne dojazdy do pracy, szkół i większych miast. Skorzystać ma także branża turystyczna, szczególnie miejscowości położone w okolicach Wielkich Jezior Mazurskich. – Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec Warmii i Mazur miał realny wybór sposobu przemieszczania się po regionie – podkreśla Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawione plany są częścią Zintegrowanej Sieci Kolejowej i Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. Ich realizacja ma stopniowo zmienić kolejową mapę Warmii i Mazur.