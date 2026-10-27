13 nowych rezerwatów na Warmii i Mazurach. RDOŚ czeka na głosy mieszkańców [AUDIO]

Nowe rezerwaty na Warmii i Mazurach. Gdzie powstaną?

RDOŚ w Olsztynie przedstawiła plany objęcia ochroną kolejnych wyjątkowych przyrodniczo miejsc w regionie. Nowe rezerwaty mają zajmować łącznie 1250,4 hektara. Ochroną zostaną objęte między innymi torfowiska, lasy, jeziora oraz siedliska rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Największy z planowanych rezerwatów to Klewińskie Bagna w gminie Banie Mazurskie. Ma zajmować 365,23 hektara i obejmować kilkanaście torfowisk. Występuje tam 60 gatunków roślin objętych ochroną. Wśród nich są wierzba borówkolistna i wątlik błotny – jedne z najrzadszych i najbardziej zagrożonych roślin związanych z torfowiskami w Polsce. Drugim pod względem powierzchni obszarem będą Markowskie Wąwozy, obejmujące 221,01 hektara na terenie gmin Godkowo i Morąg. Celem ochrony jest zachowanie lasów bukowych i grądów porastających wąwozy. Na tym terenie znajduje się również cmentarz pruskiego rodu zu Dohna, który ma zachować możliwość udostępnienia dla ruchu pieszego.

Lista planowanych rezerwatów. Te miejsca mają zostać objęte ochroną

Wśród pozostałych proponowanych rezerwatów znalazły się:

Jezioro Bierdawy – gmina Kolno, ochrona jeziora ramienicowego i ostoi ptaków wodno-błotnych.

– gmina Kolno, ochrona jeziora ramienicowego i ostoi ptaków wodno-błotnych. Ostoja Budwity – gmina Małdyty, ochrona siedlisk bagiennych oraz miejsc lęgowych i migracyjnych ptaków.

– gmina Małdyty, ochrona siedlisk bagiennych oraz miejsc lęgowych i migracyjnych ptaków. Ostoja dla pachnicy – tereny leśne w gminach Iława i Susz, ze starymi dębami stanowiącymi siedliska chronionych chrząszczy.

– tereny leśne w gminach Iława i Susz, ze starymi dębami stanowiącymi siedliska chronionych chrząszczy. Bagno Bażęgi – gmina Dywity.

– gmina Dywity. Bagno Kosewskie – gmina Mrągowo.

– gmina Mrągowo. Bagno Mulaste – gminy Piecki i Świętajno.

– gminy Piecki i Świętajno. Kleszczewski Bór – gmina Wieliczki.

– gmina Wieliczki. Las Franciszkowski – gmina Wydminy.

– gmina Wydminy. Małzy – gminy Ruciane-Nida i Pisz.

– gminy Ruciane-Nida i Pisz. Świętajny – gmina Olsztynek.

– gmina Olsztynek. Torfowisko Zgniłocha – gmina Purda.

RDOŚ planuje również powiększenie trzech istniejących rezerwatów: Cisowego Jaru w gminie Kowale Oleckie, Jeziora Lisunie w gminie Mikołajki oraz Niedźwiedzich Wielkich w gminie Małdyty.

Konsultacje społeczne do 13 listopada. Można zgłaszać uwagi

Plany nie są jeszcze ostateczne. RDOŚ prowadzi konsultacje społeczne, podczas których zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami projektowanych zmian i zgłosić swoje uwagi oraz wnioski. – Mieszkańcy, samorządy i organizacje mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do 13 listopada. Po tym terminie RDOŚ przeanalizuje wszystkie opinie, zanim przygotuje ostateczne projekty. – wyjaśnia rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz. Jak zapowiada dyrekcja, w raporcie znajdzie się również informacja, które zgłoszone uwagi mogą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji zarządzenia ustanawiającego dany rezerwat. Termin zgłaszania uwag upływa 13 listopada 2026 roku. Szczegółowe informacje o planowanych rezerwatach i zasadach udziału w konsultacjach są dostępne na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Ile rezerwatów przyrody jest obecnie na Warmii i Mazurach?

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje obecnie 127 rezerwatów przyrody. To jedna z najwyższych form ochrony obszarowej, obejmująca tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, naturalne lub w niewielkim stopniu przekształcone przez człowieka. Jeśli plany RDOŚ zostaną zrealizowane, sieć rezerwatów w regionie powiększy się o kolejne 13 obszarów, a trzy istniejące zostaną rozszerzone.

POSŁUCHAJ: mówi rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz