10 ton kasztanów dla małego Józia! Dzielnicowy z Białej Piskiej poruszył setki serc

10 ton kasztanów dla Józia. Zakończył się wielki załadunek

To imponujący wynik i dowód na to, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnemu działaniu. Właśnie zakończył się załadunek samochodu, który zabierze zebrane kasztany do punktu skupu. Łącznie udało się zgromadzić aż 10 ton surowca! Kasztany nie trafią jednak do koszy ani na kompost. Zostaną wykorzystane do produkcji kosmetyków i preparatów, między innymi szamponów, kremów oraz maści. Dochód z ich sprzedaży wesprze leczenie i rehabilitację małego Józia Druzgały z Rucianego-Nidy.

Dzielnicowy Adam Trzonkowski po raz kolejny zorganizował zbiórkę

Za akcją stoi Adam Trzonkowski, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej. To nie pierwszy raz, kiedy zaangażował się w zbieranie kasztanów dla chłopca. Także tym razem udało mu się zachęcić do działania wielu ludzi o wielkich sercach. W zbiórkę włączyły się przedszkolaki, uczniowie, dorośli oraz seniorzy. Każdy dorzucił swoją cegiełkę, a efektem wspólnego wysiłku jest aż 10 ton kasztanów. Organizatorzy podkreślają, że bez zaangażowania mieszkańców i ich chęci niesienia pomocy osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe.

Pomoc dla Józia i 10-ta edycja akcji "Nakręć się na pomaganie" wciąż trwa

Zakończenie zbiórki kasztanów nie oznacza końca pomagania. Nadal trwa akcja „Nakręć się na pomaganie”, w ramach której zbierane są plastikowe nakrętki. Każda kolejna inicjatywa i każdy gest wsparcia mają znaczenie.

Autor: KPP Pisz/ Materiały prasowe