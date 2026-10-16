Weszli na posesję i zabrali psa. Na rozprawie sędzia zaczął zadawać stowarzyszeniu niewygodne pytania

Pershinga zabrano z posesji 5 grudnia 2025 r. w asyście policji.

Pies wrócił do właścicieli 28 maja 2026 r., po miesiącach starań rodziny.

Angelika i Karol A. nie przyznają się do zarzutu znęcania nad zwierzęciem. Grożą im nawet trzy lata więzienia.

Zabrali psa, gdy właścicieli nie było w domu

Karol A. oraz Angelika A., mieszkańcy okolic Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim, marzyli o spokojnej egzystencji. Pragnęli wychowywać dzieci w domu z ukochanym psem. Dramat rozpoczął się 5 grudnia 2025 r., kiedy to, korzystając z nieobecności domowników, obrońcy praw zwierząt w towarzystwie policjantów zabrali Pershinga z podwórka. Owczarek został umieszczony w przytulisku w Pasłęku, które znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od ich miejsca zamieszkania.

Rodzina rozpoczęła walkę o jego powrót. Sprawa trafiła do urzędów i sądu administracyjnego. Wójt gminy Braniewo odmówił czasowego odebrania psa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu utrzymało tę decyzję, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę stowarzyszenia.

Pershing wrócił do właścicieli 28 maja. Po niemal sześciu miesiącach rozłąki rodzina znów mogła zabrać go do domu. Według właścicieli pies był jednak zupełnie odmieniony.

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Prezeska stowarzyszenia z Pasłęka nie wskazała przepisów

Proces małżeństwa przed Sądem Rejonowym w Braniewie ruszył 14 października. Śledczy oskarżyli ich o znęcanie się nad owczarkiem, jednak oboje nie przyznają się do zarzucanych im czynów.

W sądzie stawiła się prezeska organizacji prowadzącej pasłęckie schronisko, która wcześniej brała udział w interwencji i odebraniu czworonoga. Na salę wkroczyła ubrana w dres z blisko godzinnym opóźnieniem. Sędzia od razu zwrócił uwagę na jej dość roszczeniowe zachowanie.

Nie będziemy dyskutować. Panią informuję. To nie podlega dyskusji.

W trakcie posiedzenia komórka szefowej stowarzyszenia kilkukrotnie dzwoniła. Sędzia upomniał kobietę, że kolejne takie zakłócenie potraktuje jako intencjonalne utrudnianie przebiegu procesu. Główna kwestia dotyczyła jednak samego odebrania psa.

– Na jakiej podstawie prawnej zatrzymała pani psa? Proszę mi wskazać podstawę prawną.

Szefowa stowarzyszenia tłumaczyła swoje działania złymi warunkami, w jakich rzekomo przebywało zwierzę, oraz prawem do wniesienia odwołania. Nie potrafiła jednak podać żadnego konkretnego przepisu prawnego.

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Na sali rozpraw doszło do kolejnego zaskoczenia, gdy obrońca małżonków, mecenas Piotr Starzyński, ukazał dokumenty administracyjne oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– W aktach nie było tych rozstrzygnięć.

Z doniesień z sądu wynika, że orzekający poprosił o dołączenie tych pism. Dlaczego brakowało ich we wcześniejszych aktach? Dziennikarz „Super Expressu” jeszcze w trakcie dochodzenia przekazywał śledczym duplikaty istotnych orzeczeń, dopytując przy okazji, czy prokurator się z nimi zapoznał.

Co wydarzyło się z przekazanymi pismami? Z jakiego powodu nie trafiły na biurko sędziego? Zastanawiające jest także to, dlaczego autor aktu oskarżenia nie stawił się na inauguracyjnej rozprawie. Dziennikarze próbowali dowiedzieć się tego w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie, ale wciąż nie uzyskali odpowiedzi.

Dzisiaj Karol A. i Angelika A. pragną zachować anonimowość. Fala nienawiści w sieci sprawiła, że oboje czują się zaszczuci. Choć czworonóg do nich powrócił, walka w sądzie nadal trwa. Ostateczny wyrok wyda sąd, a oskarżonym grożą nawet trzy lata pozbawienia wolności.