Wyniki matur 2026 Olsztyn. Jak poradzili sobie uczniowie z Olsztyna?

Wyniki matur: Olsztyn podsumowuje egzamin dojrzałości 2026

W 2026 roku do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w Olsztynie przystąpiło 2596 uczniów. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, należało uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym oraz przystąpić do co najmniej jednego rozszerzenia. Z oficjalnych danych CKE wynika, że olsztyńskie szkoły wydały świadectwa zdecydowanej większości przystępujących. Oto najważniejsze dane dla miasta:

Liczba uczniów z Olsztyna, którzy zdali egzamin i uzyskali świadectwo: 2167 osób.

Całkowita zdawalność egzaminu maturalnego: 83,47%.

Oznacza to, że ponad osiem na dziesięć osób pomyślnie zamknęło etap szkoły średniej już w pierwszym terminie, zyskując szansę na bezpośredni start w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe.

Szczegółowe wyniki matur – Olsztyn i przedmioty podstawowe

Dla każdego z tegorocznych zdających absolutnym priorytetem było zaliczenie języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Jeśli analizujesz swoje własne wyniki, zobacz, jak Twój punktowy rezultat wypada na tle rówieśników z miasta. Ułatwi Ci to obiektywną ocenę poziomu trudności tegorocznych arkuszy.

Średnie wyniki oraz zdawalność z przedmiotów obowiązkowych dla Olsztyna prezentują się następująco:

Język polski: do egzaminu podeszło 2616 osób. Pisemny polski zdało aż 94,61% maturzystów, a średni uzyskany wynik to 58,18%.

do egzaminu podeszło 2616 osób. Pisemny polski zdało aż 94,61% maturzystów, a średni uzyskany wynik to 58,18%. Matematyka: to tradycyjnie przedmiot budzący największe obawy, jednak ostateczne statystyki są dobre. Z królową nauk zmierzyło się 2614 uczniów. Zdało 86,44%, a przeciętny wynik wyniósł 58,84%.

to tradycyjnie przedmiot budzący największe obawy, jednak ostateczne statystyki są dobre. Z królową nauk zmierzyło się 2614 uczniów. Zdało 86,44%, a przeciętny wynik wyniósł 58,84%. Język angielski: w Olsztynie był najchętniej wybieranym językiem obcym (2580 zdających). Egzamin cechował się bardzo wysoką zdawalnością na poziomie 95,74%, przy średnim wyniku 80,62%.

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Najpopularniejsze rozszerzenia a ostateczne wyniki matur w Olsztynie

W procesie naboru na uczelnie kluczowe okazują się punkty uzyskane z egzaminów na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że na tym etapie nie obowiązuje próg zdawalności (egzaminu nie da się "oblać"), jednak każdy zdobyty procent bezpośrednio zwiększa Twoje szanse na liście rankingowej. Różnorodność wyborów w olsztyńskich szkołach była ogromna, ale kilka przedmiotów dominowało wśród absolwentów.

Zestawienie średnich wyników dla najczęściej zdawanych przedmiotów rozszerzonych w 2026 roku:

Język angielski: 2126 przystępujących (średni wynik: 71,96%)

2126 przystępujących (średni wynik: 71,96%) Matematyka: 875 przystępujących (średni wynik: 30,00%)

875 przystępujących (średni wynik: 30,00%) Biologia: 684 przystępujących (średni wynik: 41,39%)

684 przystępujących (średni wynik: 41,39%) Geografia: 665 przystępujących (średni wynik: 38,64%)

665 przystępujących (średni wynik: 38,64%) Język polski: 556 przystępujących (średni wynik: 34,06%)

556 przystępujących (średni wynik: 34,06%) Chemia: 334 przystępujących (średni wynik: 37,31%)

334 przystępujących (średni wynik: 37,31%) Fizyka: 262 przystępujących (średni wynik: 40,70%)

262 przystępujących (średni wynik: 40,70%) Historia: 202 przystępujących (średni wynik: 44,34%)

202 przystępujących (średni wynik: 44,34%) Informatyka: 108 przystępujących (średni wynik: 35,59%)

Warto pamiętać, że o tym, czy dostaniesz się na wybrany kierunek studiów, decydują limity i wymagania konkretnej uczelni. Zestaw więc Twoje ostateczne procenty z wymogami rekrutacyjnymi i śledź na bieżąco harmonogramy ogłaszania list przyjętych w systemach uczelnianych.