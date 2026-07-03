Wykopali nad rzeką ciało zaginionego! Kto jest zabójcą?!

Znaleźli zaginionego po ponad 20 latach. Ciało Stanisława Hornowicza było zakopane przy Łynie

Po ponad 20 latach udało się ustalić, kim był mężczyzna, którego szczątki znaleziono w Olsztynie niedaleko Łyny. To Stanisław Hornowicz, urodzony w 1958 roku. Sprawę wyjaśniają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz prokuratura. Ludzkie szczątki zostały znalezione we wrześniu 2025 roku. Natrafiły na nie przypadkiem dwie młode osoby. Ciało było zakopane w ziemi w takim miejscu, które miało najpewniej pozostać ukryte. Już pierwsze oględziny wskazywały, że śmierć mężczyzny mogła nie być naturalna. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa nieznanej wtedy osoby.

Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia, skazywano go za wyłudzenia

Przy szkielecie nie było dokumentów. Biegły z zakresu medycyny sądowej ustalił, że szczątki należały do dorosłego mężczyzny w wieku od 40 do 55 lat. Ciało mogło leżeć w ziemi od kilku do kilkudziesięciu lat. Przełom przyniosły badania biologiczne i analiza DNA. Profil DNA porównano z danymi w policyjnej bazie. Dzięki temu udało się dotrzeć do członka rodziny i potwierdzić tożsamość zmarłego. Śledczy ustalili, że odnalezione szczątki należą do Stanisława Hornowicza. Mężczyzna w 1998 roku rozwiódł się z żoną. Od tamtej pory nie miał stałego miejsca zamieszkania. Był też poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do odbycia kary więzienia.

Sprawy, w których zapadły wobec niego wyroki, dotyczyły między innymi próby wyłudzenia pieniędzy oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami pochodzącymi z kradzieży. Wcześniej przebywał w Areszcie Śledczym w Olsztynie i Zakładzie Karnym w Barczewie. Po raz ostatni Stanisław Hornowicz pojawił się w sądzie pod koniec 2003 roku. Później nie stawiał się już na wezwania. Policjanci wielokrotnie sprawdzali adres, który podał, ale go tam nie zastali. W kwietniu 2004 roku sąsiadka przekazała funkcjonariuszom, że ostatni raz widziała go około dwa miesiące wcześniej.

Porachunki w półświatku sprzed 20 lat? Jeśli wiesz coś o tej sprawie, zadzwoń na policję

Teraz śledczy próbują odtworzyć ostatnie miesiące życia mężczyzny. Sprawdzają, gdzie przebywał, z kim się spotykał i kto mógł mieć z nim kontakt ponad 20 lat temu. Policja prosi o pomoc osoby, które mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Olsztynie możliwy jest pod numerem 786 458 805 albo mailowo: [email protected]. Policja zapewnia dyskrecję osobom, które chcą pozostać anonimowe.

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Mroczna tajemnica sprzed lat ujrzała światło dzienne. I to dosłownie.We wrześniu 2025 roku dwie młode osoby przypadkowo natrafiły na ludzkie szczątki zakopane w ziemi w okolicy Łyny w Olsztynie. O tym odkryciu powiadomieni zostali policjanci i prokuratura.Już wstępne oględziny… pic.twitter.com/3DuqjkEd7V— KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) July 1, 2026