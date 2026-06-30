Wybuch na komendzie w Iławie. Nadawca paczki zatrzymany!

Jest areszt po ewakuacji komendy w Iławie. Zatrzymano 69-latka podejrzanego o wysłanie niebezpiecznej paczki

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o wysłanie przesyłki, która przed tygodniem eksplodowała w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. Do zatrzymania 69-latka doszło w niedzielę na terenie województwa śląskiego. We wtorek sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Sprawa dotyczy zdarzenia z ubiegłego wtorku. Wieczorem do komendy w Iławie przyszła mieszkanka miasta z paczką nieznanego pochodzenia. Gdy jeden z policjantów otworzył przesyłkę, doszło do gwałtownego uwolnienia nieznanej substancji. Funkcjonariusz usłyszał także huk. Natychmiast zarządzono ewakuację całego budynku. Policjant został lekko ranny. Doznał podrażnienia oczu i poparzenia skóry twarzy. Po badaniach w szpitalu wrócił do domu. Na miejsce skierowano służby, które sprawdziły budynek pod kątem zagrożenia chemicznego i pirotechnicznego. Nie stwierdzono skażenia ani materiałów wybuchowych. Po kilku godzinach komenda wznowiła normalną pracę.

Aresztowany to 69-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Znaleziono u niego nawet marihuanę

Śledztwo doprowadziło policjantów do 69-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Podczas przeszukania jego mieszkania i pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty, które - jak podaje policja - mogą świadczyć o jego związku ze sprawą. Znaleziono także komputer, nośniki pamięci, pojemniki z nieznaną substancją, petardy oraz krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów. Dotyczą one posiadania narkotyków, użycia substancji mogącej sprowadzić niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Jak poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski, 69-latek potwierdził, że zna kobietę, do której pierwotnie trafiła przesyłka. W części przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Wynika z nich, że to on przygotował paczkę, która ostatecznie znalazła się w komendzie policji.

Policja ustala teraz motyw działania podejrzanego. Według wstępnych ustaleń powodem wysłania przesyłki mogła być wcześniejsza relacja między mężczyzną a kobietą, do której była adresowana. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Iławie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 69-latka na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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