Obywatel Ukrainy udawał dostawcę jedzenia, a przewoził czterech nielegalnych migrantów z Afganistanu

W powiecie ełckim zatrzymano fałszywego kuriera

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali do kontroli drogowej opla na gliwickich tablicach rejestracyjnych. Interwencja była efektem współpracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. Dzień wcześniej, 28 czerwca, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sejnach przekazali informację o podejrzanym pojeździe, który miał kierować się w stronę województwa warmińsko-mazurskiego. Istniało podejrzenie, że samochodem mogą podróżować nielegalni migranci.

Udawał dostawcę jedzenia, przewoził migrantów

Po zatrzymaniu kierowca od razu próbował przekonać funkcjonariuszy, że pracuje jako kurier dostarczający żywność. Na potwierdzenie swoich słów wskazywał torbę z produktami spożywczymi znajdującą się w samochodzie. Kontrola szybko wykazała jednak, że była to jedynie próba odwrócenia uwagi. W aucie znajdowało się czterech obywateli Afganistanu – trzech podróżowało na tylnej kanapie, natomiast czwarty ukrywał się w bagażniku.

Migranci nie mieli prawa pobytu w Polsce

Jak ustaliła Straż Graniczna, cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu ani pobytu na terytorium Polski.29 czerwca wszyscy zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji.

Kierowca usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o areszcie

29-letni obywatel Ukrainy został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Ełku, gdzie usłyszał zarzut organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze Straży Granicznej wyjaśniają wszystkie okoliczności nielegalnego transportu migrantów oraz sprawdzają, czy zatrzymany działał na zlecenie zorganizowanej grupy zajmującej się przerzutem cudzoziemców.

POSŁUCHAJ: Udawał dostawcę, a przewoził migrantów - mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej