Domowa fabryka leków w Olsztynie. Miała milionowe zyski!

Anna Kuca
2026-06-30 11:00

Sprzedali w internecie leki za 3,5 mln zł., a ich produkcja przez trzy lata odbywała się w jednym z olsztyńskich mieszkań. Dwóm mężczyznom, którzy w takich warunkach wytwarzali strofantynę, środek "na serce" grozi teraz do 10 lat więzienia. Olsztyńska prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Różnokolorowe blistry leków, w tym różowe tabletki i żółte kapsułki, symbolizujące nielegalną produkcję i sprzedaż medykamentów. Więcej o aferze związanej z domową fabryką leków w Olsztynie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

Jacek O. i Tomasz D. w ciągu trzech lat (od stycznia 2023r. - do stycznia 2026 r.) mieli wyprodukować i sprzedać co najmniej 2 tysiące opakowań strofantyny, środka który zwiększa siłę skurczu serca. Biegi orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia osób, które go stosowały.

Oskarżeni mężczyźni bez wymaganego zezwolenia wytworzyli i wprowadzili do obrotu co najmniej dwa tysiące opakowań produktu o nazwie strofantyna. Produkt ten wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna, w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnym niezbędnych zezwoleń - wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski.

Oprócz strofantyny mężczyźni sprzedawali w internecie także inne, nielegalne medykamenty. Sprowadzała je Rosji i Białorusi Sviatlana P. Kobiecie grozi teraz od od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W ocenie prokuratury oskarżeni sprzedali w internecie w sumie około 8 tys. opakowań różnych leków o wartości 3,5 mln zł. Jeden z oskarżonych, (Jacek O.) od kwietnia 2026 r. jest tymczasowo aresztowany. Wobec dwojga pozostałych (Tomasz D. i Sviatlana P.) prokurator zastosował tzw środki wolnościowe: dozór policji i poręczenie majątkowe.

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Prokuratura Okręgowa
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