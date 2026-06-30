Most Obrotowy w Giżycku zamknięty dla żeglugi. Upały sparaliżowały ruch wodny na Kanale Łuczańskim

Upały unieruchomiły Most Obrotowy w Giżycku

W związku z utrzymującą się falą upałów doszło do czasowego wstrzymania ruchu wodnego przez Most Obrotowy w Giżycku. Jak poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wysokie temperatury spowodowały rozszerzalność termiczną stalowego przęsła, które zaczęło klinować się o przyczółki mostu. W takiej sytuacji bezpieczne otwieranie i zamykanie obiektu nie jest możliwe.

Ruch drogowy odbywa się normalnie

Decyzję o czasowym zamknięciu mostu dla jednostek pływających podjął Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, kierując się względami bezpieczeństwa. Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że most pozostaje w pełni przejezdny. Ograniczenia dotyczą wyłącznie ruchu wodnego.

Żeglarze muszą uzbroić się w cierpliwość

Na razie nie podano terminu ponownego uruchomienia Mostu Obrotowego dla żeglugi. Zarządcy zapowiadają, że o przywróceniu standardowej organizacji ruchu poinformują w osobnym komunikacie. Dla żeglarzy i armatorów oznacza to konieczność śledzenia bieżących informacji oraz uwzględnienia utrudnień podczas planowania rejsów po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Gdzie uzyskać informacje?

Szczegółowe informacje dotyczące warunków żeglugowych można uzyskać:

w Zarządzie Zlewni w Giżycku (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00) pod numerem telefonu 87 428 39 92,

u Kierownika Obiektu Hydrotechnicznego pod numerem 532 032 745.

Aktualne komunikaty dotyczące żeglugi publikowane są również na stronie Wód Polskich.

Most Obrotowy to jedna z największych atrakcji Mazur

Most Obrotowy w Giżycku to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków techniki na Mazurach. Każdego sezonu przyciąga tysiące turystów, którzy obserwują ręczne otwieranie konstrukcji umożliwiające przepływ jednostek między jeziorami Niegocin i Kisajno. Obecne utrudnienia są efektem wyjątkowo wysokich temperatur, które wpływają na pracę stalowej konstrukcji i wymagają zachowania szczególnej ostrożności.

POSŁUCHAJ: mówi rzecznik Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz