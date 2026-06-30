Setki gorących serc na plaży w Olsztynie! Za nami X Bieg o Złotą Monetę

Andrzej Brzozowski
2026-06-30 14:49

To było kolejne niezwykłe spotkanie w Olsztynie. W niedzielę 14. czerwca odbył się 10. Charytatywny Bieg o Złotą Monetę dla podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Jak było? Sprawdźcie naszą eskową relację z tego wydarzenia.

10. charytatywny Bieg o Złotą Monetę i wielki rodzinny piknik

- Po raz kolejny spotkaliśmy się, by razem nieść dobro i nadzieję dzieciom z Warmii i Mazur – mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

- Piknik oraz X Bieg o Złotą Monetę przyniósł niesamowity, rekordowy wynik. Wspólnie zebraliśmy ponad 140 tysięcy złotych! Dziękujemy, że cały czas jesteście z nami. Wpisowe z biegu i akcji ”Dobro oddaje” zostanie przeznaczone na leczenie i rehabilitację ponad 500 podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” – podkreśla Iwona Żochowska-Jabłońska.

Rywalizację na dystansie 5 kilometrów wygrał Przemysław Flaga z drużyny Urwis Biega. Pierwszą kobietą była Monika Jacyszyn z MJ Run Team. Natomiast najliczniejszą drużyną okazał się team FIEGE na trasie. Rywalizację sportową poprzedził rodzinny piknik. Na uczestników czekały animacje, pokazy i treningi. Niedzielne wydarzenie było finałem tegorocznej akcji „Dobro oddaje!”

X Charytatywny Bieg o Złotą Monetę miał nasze eskowe wsparcie.

Posłuchaj: X Bieg o Złotą Monetę w Olsztynie. Relacja Andrzeja Brzozowskiego
Mediateka.pl

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