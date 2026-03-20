Warmiński Jarmark Wielkanocny Olsztyn 2026 – daty, program, atrakcje

Warmiński Jarmark Wielkanocny Olsztyn 2026 już 28–29 marca na Starym Mieście. Sprawdź program, atrakcje dla dzieci, wystawców i godziny wydarzenia

W weekend 28–29 marca odbędzie się pierwsza edycja Warmińskiego Jarmarku Wielkanocnego – wydarzenia, które ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz miejskich atrakcji. Organizatorzy stawiają na jedno: spotkania mieszkańców, rodzinne spacery między stoiskami i prawdziwie świąteczny klimat. Starówka stanie się przestrzenią pełną inspiracji – od naturalnych produktów, przez regionalne specjały, aż po unikatowe rękodzieło tworzone z pasją.

Smaki regionu i rękodzieło na wyciągnięcie ręki

Jednym z kluczowych elementów jarmarku będzie strefa handlowa przygotowana we współpracy z Bank Żywności. Na stoiskach pojawią się lokalni producenci, twórcy oraz wystawcy gastronomiczni. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w świąteczne przysmaki i oryginalne dekoracje. Wśród ofert znajdą się m.in. tradycyjne wyroby, naturalne produkty oraz ręcznie tworzone ozdoby – wszystko, co kojarzy się z Wielkanocą i regionalną kulturą Warmii. – To nie tylko wydarzenie, ale przede wszystkim okazja do spotkań, rozmów i wspólnego spędzania czasu – podkreślają organizatorzy.

Atrakcje jarmarku – warsztaty, animacje i Bieg Zająca

Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie. Wśród atrakcji znajdą się warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, plecenia wianków oraz przygotowywania świątecznych stroików. Nie zabraknie także praktycznych aktywności – uczestnicy będą mogli ozdobić własne koszyczki na święconkę, przynosząc je ze sobą na jarmark. Najmłodsi z pewnością ucieszą się z „Biegu Zająca” – zabawy polegającej na poszukiwaniu ukrytych upominków. Do akcji włączą się także lokalni przedsiębiorcy, którzy przygotują niespodzianki dla dzieci.

Godziny otwarcia

Jarmark potrwa dwa dni: sobota (28 marca): 10:00–22:00; niedziela (29 marca): 10:00–20:00.

Pierwsza edycja Warmińskiego Jarmarku Wielkanocnego zapowiada się jako wydarzenie, które nie tylko wprowadzi mieszkańców w świąteczny nastrój, ale także ożywi starówkę i zintegruje lokalną społeczność. Wszystko wskazuje na to, że Olsztyn zyska nową, piękną tradycję.

POSŁUCHAJ: Wielkanocny jarmark po raz pierwszy na Starym Mieście, zapowiada rzecznik UM Olsztyn Patryk Pulikowski

