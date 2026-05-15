Warmia według Kasi Kosmos

Prezenterów i konferansjerów już mamy. Czasem trzeba tupnąć nogą i powiedzieć coś po swojemu - taka jestem. Ludzie tego potrzebują. Jak pisze do mnie dziewczyna, że zamiast koszulki z paskami, kupi sobie koszulkę z napisem Warmiaczka na plecach, gdzie od dziesięciu lat mieszka we Wrocławiu i ja to sprawiłam, że czuje się dumna z miejsca z którego pochodzi, że zaczęła o tym myśleć, zaczęła tęsknić, kiedy nigdy nie było jest tęskno do krajobrazu, a przez moje rolki zaczęła. I to nie jest jeden komentarz, takich jest bardzo dużo - przyznaje Kasia Kosmos.