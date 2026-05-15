Warmia według Kasi Kosmos

Anna Kuca
2026-05-15 10:26

Kasia Kosmos, znana jako „Warmiara" łączy historię z humorem, tradycję z nowoczesnością. Dlatego w rolkach, które zamieszcza często występuje w stroju ludowym, ale jej spódnica ma kieszenie, a zamiast trzewików nosi - buty sportowe. Pokazuje, że Warmia to nie Mazury, w ramach autorskiego projektu „To jest Warmia".

Do naszego studia "Warmiara" wpadła jak burza, opowiedziała o pomyśle na siebie, o najnowszym projekcie - piosence i teledysku do "Warmia, gdzie jest mój dom?", o nagrodach i o hejcie, którego również doświadcza.

Prezenterów i konferansjerów już mamy. Czasem trzeba tupnąć nogą i powiedzieć coś po swojemu - taka jestem. Ludzie tego potrzebują. Jak pisze do mnie dziewczyna, że zamiast koszulki z paskami, kupi sobie koszulkę z napisem Warmiaczka na plecach, gdzie od dziesięciu lat mieszka we Wrocławiu i ja to sprawiłam, że czuje się dumna z miejsca z którego pochodzi, że zaczęła o tym myśleć, zaczęła tęsknić, kiedy nigdy nie było jest tęskno do krajobrazu, a przez moje rolki zaczęła. I to nie jest jeden komentarz, takich jest bardzo dużo - przyznaje Kasia Kosmos.

Kasia Kosmos - Warmiara: o swoim najnowszym projekcie, teledysku do piosenki o tożsamości Warmii. Rozmawiała Anna Kuca
