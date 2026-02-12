Walentynki, koncerty i znacznie więcej: MOK zaprasza na wydarzenia pełne emocji i inspiracji

„Chyżo, mężczyzno, chyżo”

„Chyżo, mężczyzno, chyżo” – pod takim hasłem mija kulturalny luty w Olsztynie. Muzycznie rządzi rap i punk rock, będzie Koncert Kaziukowy. Pojawi się Kulturalny Walenty, odbędzie się Walentynkowe Silent Disco. Luty 2026 w Olsztynie wypada wyjątkowo intensywnie na kulturalnej mapie miasta – to zasługa bogatego programu przygotowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (MOK Olsztyn). W repertuarze znajdujemy wydarzenia artystyczne, muzyczne, społeczne i familijne, które łączą lokalną społeczność wokół kultury, sztuki i dialogu. Dla mieszkańców i gości przygotowano propozycje zarówno romantyczne, jak i edukacyjne oraz rozrywkowe – od walentynkowego wieczoru pełnego atrakcji, przez warsztaty i wystawy, po koncerty i festiwale muzyczne. Motywem przewodnim programu jest mężczyzna i różne spojrzenia na męskość. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wydarzenia organizowane przez MOK Olsztyn w lutym oraz kalendarium, które pomoże zaplanować kulturalny miesiąc.

-Przed Wami kolejne MOK-owe wydarzenia – spora dawka muzycznych emocji, będą koncerty i tańce oraz podróż do początków XX wieku i świata męskich trendów modowych. - mówi Aga Prusik z olsztyńskiego MOK-u.

Najciekawsze wydarzenia MOK w lutym 2026

Kulturalny Walenty – 14 lutego, godz. 17:00 Specjalne walentynkowe wydarzenie, które łączy klimat romantyczny z artystycznym i kreatywnym podejściem. To propozycja dla par, które chcą spędzić Walentynki w niecodzienny sposób – romantyczne stoliki, drobne niespodzianki i kulturalna atmosfera przygotowane przez MOK w Kamienicy Naujacka przy ul. Dąbrowszczaków 3. Walentynkowe silent disco – 14 lutego, godz. 20:00 Dyskotekowe rytmy w nowoczesnej formie – impreza taneczna „silent disco” w Zajezdni Trolejbusowej, idealna dla tych, którzy chcą bawić się w rytmie muzyki w nietypowej formie bez tradycyjnego nagłośnienia.

Ekspozycje i wystawy – od 19 lutego MOK kontynuuje serię prezentacji artystycznych, m.in. wystawę „Eksponat miesiąca: Męskie dodatki dandysów i modnisiów”, stawiającą na oryginalne spojrzenie na kulturę ubioru, oraz kolejne ekspozycje pokonkursowe, które można oglądać już pod koniec miesiącaZ ojca na syna: Filmowe klocki – 21 lutego, godz. 11:00 Warsztaty rodzinne w Kamienicy Naujacka, które łączą naukę z zabawą poprzez kreatywne działania filmowe i budowanie opowieści. Dobra propozycja dla rodzin z dziećmi oraz młodszych twórców.Punk Rock Fest vol. 4 – 21 lutego, godz. 19:00 Koncertowa część programu – punkowa energia i mocne brzmienia z udziałem zespołów takich jak Karcer, Fajrant czy How We Met – idealna dla fanów muzyki alternatywnej i rockowej. Nie powiedzieli – 22 lutego, godz. 12:00 Akcja artystyczna na Starym Mieście przy współpracy MOK Olsztyn – otwarte wydarzenie sprzyjające spotkaniom z kulturą i rozmowom w przestrzeni miejskiej. Panowie Żuralscy. Polscy lekarze z Biskupca – 26 lutego, godz. 17:00 Spotkanie i prezentacja historyczno-społeczna poświęcona rodzinie lekarzy – ciekawa propozycja dla miłośników lokalnych historii i opowieści o wpływie medycyny na społeczność Warmii.

Wystawa pokonkursowa XXI Fotograficznych OMF 2025 –27 lutego, godz. 18:00 Prezentacja najlepszych prac konkursowych z zakresu fotografii – gratka dla fanów sztuki wizualnej i fotografii artystycznej. � MOK Olsztyn Kaziuki Wilniuki – koncert kaziukowy – 28 lutego, godz. 09:00 Koncert w Auli im. Anny Wasilewskiej, który łączy muzykę, tradycję i regionalne brzmienia – idealny sposób na zakończenie intensywnego miesiąca kulturalnego.

MOK Olsztyn Kalendarium wydarzeń MOK Olsztyn – luty 2026

14.02 Kulturalny Walenty; Kamienica Naujacka

14.02 Walentynkowe silent disco; Zajezdnia Trolejbusowa

19.02 Ekspozycja miesiąca: Męskie dodatki; Zajezdnia Trolejbusowa

21.02 Z ojca na syna: Filmowe klocki; Kamienica Naujacka

21.02 Punk Rock Fest vol. 4; Zajezdnia Trolejbusowa

22.02 Nie powiedzieli; Stare Miasto

26.02 Panowie Żuralscy; Zajezdnia Trolejbusowa

27.02 Wystawa pokonkursowa XXI OMF 2025; Galeria Amfilada

28.02 Kaziuki Wilniuki - Koncert Kaziukowy; Aula im. Anny Wasilewskiej

Luty 2026 w Olsztynie to miesiąc pełen kultury organizowanej przez MOK – od wydarzeń społecznych, przez muzykę i wystawy, po rodzinne warsztaty i działania w przestrzeni miejskiej. To oferta dla każdego: rodzin, par, młodzieży i pasjonatów sztuki. Warto już teraz zaplanować swój udział w wybranych wydarzeniach i zanurzyć się w bogaty świat lokalnej kultury.

POSŁUCHAJ: o kulturalnym lutym w mieście z Agą Prusik z olsztyńskiego MOK-u rozmawia Anita Zalewska