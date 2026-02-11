Najlepsza cukiernia Olsztyn - LISTA

Szukasz idealnej cukierni na specjalną okazję, a może po prostu masz ochotę na coś słodkiego? Niezależnie od tego, czy zbliża się Tłusty Czwartek, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, urodziny, imieniny, czy po prostu dopadła cię nagła ochota na pyszny deser, znalezienie najlepszej cukierni w Olsztynie jest kluczowe. Przygotowaliśmy dla was zestawienie miejsc, które zachwycają smakiem i jakością swoich wyrobów.

Słodka Sztuka Adres: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19, 10-088 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Polecam gorąco, mega pozytywna obsługa! Tort wyglądał bardzo apetycznie i tak też smakował! Wszyscy goście łącznie z solenizantem zajadali się ze smakiem i zostawili po sobie jedynie puste talerzyki😎Z całą pewnością jeszcze tu zawitamy❤️" Słodycz tej Krainy Adres: Hugona Kołłątaja 23, 10-034 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,4

Przykładowa opinia: "Cudowne miejsce! Nic dziwnego, że w weekendy ciągle jest długa kolejka i dochodzą kolejne osoby. Ciasta w witrynach to prawdziwe małe dzieła sztuki - ok. 20 rodzajów pięknie ustawionych. Duży wybór lodów i kaw, wszystko ładnie podane. Można też kupić cały tort. Ceny dość przystępne. Stoliki w środku i na zewnątrz praktycznie cały czas zajęte. Od siebie bardzo polecam ciasto „Śliwka w czekoladzie” - oprócz cudnego wyglądu ma przepyszny mus czekoladowy, który wręcz rozpływa się w ustach, a w środku smaczne powidła. Mogłabym się nim objadać bez końca🤤🍫. Natomiast truskawkowo-cytrynowy serniczek bardziej zachwyca wyglądem niż smakiem - taki ot, zwykły sernik na zimno z truskawkową galaretką, cytryny nie czułam. Jedynym minusem jest to, że kelnerka nie przynosi zamówienia, tylko trzeba po nie samemu podchodzić. Mimo to miejsce naprawdę warte odwiedzenia! ✨" Cukiernia Śnieżka s.c. Adres: Barcza 7, 10-684 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Cukiernia marzeń - pyszne, różnorodne ciasta i torty. Tort upieczony na urodziny syna skradł uwagę wszystkich młodych gości ;) Serdecznie polecam!" Cukiernia Centrum Tortów Korona Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 25E/13, 10-686 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,4

Przykładowa opinia: "💛🍋🧇🧁🍰🎂🌾🌿Nasze wesele odbyło się w przepięknym zamku w Brandenburgii, otoczonym rozległym ogrodem, w atmosferze pełnej historii i uroku. Motywem przewodnim była letnia, śródziemnomorska aura – oliwki, cytryny, białe obrusy – i właśnie w ten klimat idealnie wpisało się niezwykłe dzieło Anetty i całego zespołu cukierni Korona.To, co dla nas przygotowali, przerosło wszelkie wyobrażenia. Stół słodkości był absolutnym arcydziełem – zarówno pod względem smaku, jak i estetyki. Były tam wspaniałe torty i ciasta: od sernika, przez tatrę cytrynową, krem pistacjowy, ptysie, po ciasteczka w najróżniejszych kształtach, wszystkie utrzymane w naszej kolorystyce i motywie przewodnim. Szczególną uwagę przyciągały pierniczki zdobione na żółto z zielonymi listkami i naszymi inicjałami – małe dzieła sztuki, które zachwycały każdego gościa. Kulminacyjnym punktem była zachwycająca, biała tort weselny, udekorowany gałązkami eukaliptusa i cytrynami – elegancja i świeżość w czystej postaci. Do tego czekoladowa fontanna z owocami, które znikały w mgnieniu oka. Każdy element był przemyślany, spójny, dopracowany w najmniejszym detalu. Smaki? Po prostu niebiańskie. Wszystko było świeże, delikatne, wyważone – kulinarna uczta, którą zapamiętamy na całe życie. Ale to, co poruszyło nas równie mocno jak same wypieki, to serce i miłość, jakie Anetta i jej zespół włożyli w przygotowanie tego bufetu. Widać było pasję, ogromne zaangażowanie, chęć spełnienia naszych marzeń – a nawet zaskoczenia nas miłymi niespodziankami. Organizacja i współpraca były bezproblemowe – od pierwszych rozmów, poprzez wspólne ustalanie szczegółów, aż po perfekcyjny montaż w dniu wesela. Wszystko przebiegło płynnie i z uśmiechem. Nasi goście byli absolutnie oczarowani – do dziś wspominają te smaki i wygląd stołu. Anetta, z całego serca dziękujemy Tobie i Twojemu zespołowi. To, co stworzyliście, było czymś znacznie więcej niż słodkim bufetem – to była sztuka, magia i spełnienie naszych marzeń. Polecamy cukiernie Korona każdemu, kto szuka czegoś wyjątkowego, pięknego i absolutnie przepysznego. 💛🍋🌿" Cukiernia Sowa Adres: aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,1

Przykładowa opinia: "Tort na wynos - jagodowy - pychotka, polecam. Bardzo pomocna obsługa w lokalu. Szkoda tylko, że punkt w galerii znajduje się w pobliżu przejścia. Mało miejsca, które zapewniłoby możliwość spokojnej rozmowy przy stoliku. Ale wyroby bardzo smaczne." CzekoAda Pracownia Cukiernicza - Torty Ślubne Olsztyn Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 11/2a, 10-686 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Przepyszny tort! Wspaniale przystrojony. Bardzo fajne podejście do klienta: wydumaliśmy sobie figurki w sezonie komunijno-weselnym :) ale Pani zręcznie odwiodła nas od tego pomysłu proponując coś mniej czasochłonnego ale równie fajnego. Efekt poniżej: Polecam serdecznie" Cukiernia Złoty Klucz Adres: Hugona Kołłątaja 22, 10-035 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,2

Przykładowa opinia: "Odwiedziłem dwukrotnie na lody i kawę. Za każdym razem wszystko bez zarzutu. Lody (1 porcja) znacząco większe niż u konkurencji obok, bo 120g zamiast jak zwykle 90-100. Lody bardzo dobre, espresso super. Niech Cię nie zmyli brak ludzi - jest to trzecia cukiernia od rynku, więc naturalnie część klientów zatrzymuje się wcześniej. Natomiast jest to pierwsza cukiernia z obsługą, a kawę przynosi miła pani do stolika. Co można poprawić? No niestety brak czegokolwiek bez laktozy, brak chociażby sorbetu naturalnie wyklucza część klientów." Cukiernia Tortex Olsztyn Adres: Dworcowa 25, 10-437 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 3,9

Przykładowa opinia: "Każda wizyta to czysta przyjemność, od pierwszego uśmiechu obsługi, aż po ostatnią łyżeczkę lodów czy kęs ciasta. Lody są po prostu obłędne, kremowe, naturalne, pełne smaku, jak z najlepszych włoskich lodziarni. Ciasta? Wybitne! Świeże, perfekcyjnie dopracowane, nieprzesłodzone, zawsze zachwycają smakiem i wyglądem. Widać tu pasję, serce i najwyższą jakość. Uwielbiam to miejsce, za klimat, za ludzi, za jakość. Polecam z całego serca!" Lulu Pracownia Cukiernicza by Justyna Rek Adres: Rzędziana 18, 11-041 Rogoża

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Justyna przygotowywała tort oraz słodki stół na nasze wesele. Pracownia LULU to świetny wybór na tę okazję. Tort był pyszny, a jego wygląd został dostosowany do inspiracji, które przekazaliśmy pracowni. Wcześniej uczestniczyliśmy w degustacji, dzięki czemu mogliśmy spróbować różnych smaków i wybrać to co nam odpowiada. Wykonanie słodkiego stołu, od samych mono porcji po dekoracje i jego klimat przerosło nasze oczekiwania. Goście byli nim zachwyceni i wszystko zostało zjedzone. Pracownia LULU ma świetny katalog ze swoją ofertą dzięki czemu można porównać różne warianty tortu/słodkiego stołu i wybrać odpowiedni. Serdecznie polecam!" Kawiarnia Moja Adres: Stare Miasto 17 /21/lok 32, 10-026 Olsztyn

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Bardzo urokliwe miejsce usytuowane na rynku w Olsztynie, pyszne śniadania, ciasta i lody. Bardzo miła obsługa, serdeczne pozdrowienia dla właściciela Pana Tomasza."