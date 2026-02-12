Emocje, nokauty i komplet trybun. Gala MMA King's Arena rozgrzała Olsztyn

King's Arena2 "Klatka i Lwy"

Adrenalina, sportowe emocje i pełne trybuny – tak w skrócie można opisać galę MMA, która odbyła się 7-go lutego w Olsztynie 2026r. W oktagonie zmierzyli się zawodnicy z Polski i z zagranicy, a widowisko przyciągnęło zarówno fanów sportów walki, jak i osoby, które po raz pierwszy na żywo obserwowały pojedynki w klatce. Była to druga gala organizacji King's Arena. Na kibiców czekało 9 emocjonujących starć gladiatorów.

Mocne walki wieczoruNajwięcej emocji przyniosły dwa główne starcia gali. Michał „Longer” Andryszak potwierdził swoją klasę, pokonując doświadczonego Ednaldo Oliveirę. Z kolei w długo wyczekiwanym rewanżu Piotr „Niedziela” Niedzielski zwyciężył z Levanem Kirtadze, zamykając ważny rozdział ich rywalizacji i zbierając duże uznanie publiczności.Zróżnicowana karta walkŁącznie podczas gali odbyło się 9 pojedynków, co zapewniło kibicom kilka godzin intensywnych sportowych wrażeń. Trzon wydarzenia stanowiły walki MMA.Dużym zainteresowaniem cieszył się również boks w małych rękawicach, gdzie do ringu wyszli Vasyl Halych oraz Kamil „Viking” Tworek.

„EMOCJE{…} są najważniejsze. Zawodnicy nie robią tego tylko dla siebie, ale też dla szerokiej gamy widzów’’ -mówi jeden z obserwatorów widowiska.

Właścicielem federacji jest Rafał Pustelnik, natomiast rolę ambasadora wydarzenia pełnił Mamed Khalidow, który aktywnie wspierał galę organizowaną w swoim rodzinnym mieście.

„To jest bardzo niebezpieczny sport. Ten kto go trenuje, niech wkłada w to całe serce.”- podkreślał w rozmowie z Eską, Mamed Khalidov.

King’s Arena 2: Klatka i Lwy pokazała, że Olsztyn ma potencjał do organizacji dużych i profesjonalnych gal sportów walki. Poziom sportowy, dobra organizacja oraz pozytywny odbiór kibiców sprawiają, że fani już teraz z niecierpliwością czekają na kolejną edycję wydarzenia. Federacja, której ambasadorem jest Mamed Khalidow, zapowiedziała dalszą ekspansję, jednak konkretna data i miejsce trzeciej edycji (King's Arena 3) nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone.

Karta walk i zwycięzcy:

1. Vladislav Shatunskyi vs Bartosz Nowicki Waga średnia – 70 kg

2. Hubert Sulewski vs Jimbert Matias Waga średnia – 70 kg

3. Jan Pelak vs Filip Miszczak K1 Open

4. Belal Gadamaur vs Kassoum Kone Waga półciężka – 93 kg

5. Mateusz „Kisiel” Kisielewski vs Gabriel Ruiz Waga półśrednia – 77 kg

6. Vasyl Halych vs Kamil „Viking” Tworek Waga półciężka – 95 kg / Boks (małe rękawice)

7. Lukas Rodriguez vs Carlos „Miyagi” Salazar Waga średnia – do 84 kg

8. Piotr „Niedziela” Niedzielski vs Levan „Piranha” Kirtadze Waga lekka – 70 kg

9. Michał „Longer” Andryszak vs Ednaldo Oliveira – WALKA WIECZORU Waga ciężka – do 120 kg

Wyniki gali King's Arena 2:

Michał Andryszak pokonał Ednaldo Oliveira przez TKO w 1 rundzie

Piotr Niedzielski pokonał Levana Kirtadze przez niejednogłośną decyzję sędziów

Lucas Rodrigues pokonał Carlosa Salazara przez TKO w 1 rundzie

Vasyl Halych pokonał Kamila Tworka przez jednogłośną decyzję sędziów

Mateusz Kisielewski pokonał Gabriela Ruiza przez TKO w 1 rundzie

Belal Gadamauri pokonał Kassouma Kone’a przez TKO w 2 rundzie

Jan Pelak pokonał Filipa Miszczaka przez jednogłośną decyzję sędziów

Hubert Sulewski pokonał Jimberta Matiasa przez TKO w 1 rundzie

Vladislav Shatunskyi pokonał Bartosza Nowickiego przez KO w 3 rundzie

Wydarzenie odbyło się z eskowym wsparciem!!