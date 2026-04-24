Urząd bez spiny jest w Olsztynie!

Anna Kuca
2026-04-24 15:25

Chcą być tam, gdzie mieszkańcy. Stąd pomysł na rolki i media społecznościowe. Konwencja westernu, kina niemego, Sherlock Holmes - wszystkie chwyty dozwolone, by język urzędowy przełożyć na ludzki. Z porad w postaci filmików korzysta już ponad 20 tysięcy osób.

Od lewej: Monika Nowakowska, Magdalena Bujewicz-Mydlak

i

Dwie urzędniczki olsztyńskiego starostwa udowadniają , że można o ważnych sprawach mówić bardziej na luzie ale wciąż merytorycznie. Nagrywają krótkie filmiki i wrzucają do sieci. Nakręciły już 10 rolek Publikują je co wtorek. Teraz "facetki w czerni" mają w planach rolkę o tym jak przygotować się do majówki

Wybrałyśmy rolki i media społecznościowe - bo jesteśmy tam my i są mieszkańcy - mówi Monika Nowakowska. Jeżeli forma rolki skróci dystans miedzy urzędnikiem, a mieszkańcem-interesantem, to właśnie o to nam chodzi - dodaje Magdalena Bujewicz-Mydlak.

Posłuchaj: o urzędzie bez spiny Magdalena Bujewicz- Mydlak i Monika Nowakowska - Starostwo Powiatowe w Olsztynie, rozmawiała Anna Kuca
