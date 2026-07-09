Ulewy i burze nadciągają nad wschodnią Polskę. IMGW wydaje ostrzeżenia

Pogoda na piątek: Deszcz i burze na wschodzie Polski

Piątek, 10 lipca przyniesie wyraźny podział pogody. Na zachodzie kraju prognozowane jest niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. Mieszkańcy wschodniej Polski muszą natomiast liczyć się z przelotnym deszczem oraz lokalnymi burzami, którym miejscami może towarzyszyć drobny grad.

Najintensywniejsze opady prognozowane są na Warmii i Mazurach, Podlasiu, północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny, gdzie może spaść od 15 do około 25 mm deszczu. Na północy Podkarpacia, Kielecczyźnie oraz południu Mazowsza i Lubelszczyzny suma opadów wyniesie od 10 do 15 mm. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie, około 21 st. C w centralnej Polsce do 25 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej – od 15 do 17 st. C.

Wiatr pozostanie przeważnie słaby lub umiarkowany, jednak podczas burz może wyraźnie się nasilić. Porywy osiągną do 65 km/h, a w górach do 55 km/h w Bieszczadach i 70 km/h w Sudetach. Noc z piątku na sobotę spokojniej zapowiada się na zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie nadal możliwe będą przelotne opady oraz słabnące burze. Temperatura spadnie do 10–15 st. C, a na terenach podgórskich Karpat do 8–10 st. C. W czasie burz wiatr może osiągać do 60 km/h.

Prognoza IMGW na sobotę: Utrzymujące się burze

Sobota, 11 lipca upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W centrum oraz na wschodzie kraju nadal możliwe będą przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem. Na wschodzie prognozowana suma opadów wyniesie od 10 do 15 mm.

Najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie temperatura osiągnie około 19 st. C. W centrum kraju termometry pokażą około 22 st. C, a na zachodzie do 25 st. C. W rejonach podgórskich Karpat spodziewane jest od 17 do 19 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, miejscami porywisty, a podczas burz jego prędkość może dochodzić do 60 km/h. Podobne porywy prognozowane są również w Sudetach.