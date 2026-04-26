Tragiczny wypadek na Mazurach. Zginęło dwóch kierowców!

Tragiczne zderzenie na trasie Pisz-Ruciane-Nida

Nadkomisarz Anna Szypczyńska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, potwierdziła w wywiadzie dla serwisu polsatnews.pl, że dramatyczne zderzenie miało miejsce tuż przed godziną 9 rano.

Sytuacja na miejscu wypadku była niezwykle trudna. Jak podał dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, po dojechaniu na miejsce zdarzenia, strażacy zastali oba samochody w całości trawione przez ogień.

Natychmiast podjęto akcję gaśniczą oraz zabezpieczono teren wypadku. W tych działaniach bierze udział łącznie sześć zastępów z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Oczekujemy na dalsze szczegóły w tej sprawie.