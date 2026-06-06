Trąba powietrzna nad mazurską wsią. Służby z Mikołajek wydały komunikat po nagraniu

Skywarn Polska potwierdza nagranie trąby powietrznej we wsi Cudnochy

W miniony piątek w pobliżu miejscowości Cudnochy na terenie gminy Mikołajki dostrzeżono niebezpieczny wirujący lej. Film dokumentujący trąbę powietrzną szybko zyskał popularność w sieci po udostępnieniu go za sprawą organizacji zrzeszającej rodzimych badaczy ekstremalnej pogody, znanej jako stowarzyszenie Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz.

Dzień później wspomniana grupa specjalistów wydała jasny komunikat w tej sprawie.

„Mamy potwierdzony przypadek trąby powietrznej, która wystąpiła wczoraj w godzinach popołudniowych we wsi Cudnochy”.

Incydent ten został ponadto oficjalnie zgłoszony oraz wpisany do europejskiego rejestru gromadzącego informacje o ekstremalnych incydentach pogodowych, funkcjonującego pod skrótem ESWD.

Państwowa Straż Pożarna w Mrągowie i burmistrz Mikołajek o zniszczeniach

Chociaż opublikowany w internecie materiał wideo wyglądał dość przerażająco, jednostki ratunkowe z regionu nie otrzymały żadnych wezwań do usuwania szkód wywołanych przez wiatr.

Przedstawiciel dyżurujący w mrągowskim stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej zabrał głos w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

– Na terenie gminy Mikołajki nie odnotowaliśmy zdarzeń związanych z pogodą, a tym bardziej z tornadem czy tego typu anomaliami.

Zbliżone stanowisko w tej sprawie zaprezentował Piotr Jakubowski pełniący funkcję burmistrza Mikołajek. Włodarz uspokoił opinię publiczną informując, że do urzędu nie wpłynęły żadne doniesienia o rannych ani o stratach materialnych.

Strażacy usuwali drzewa z trasy rajdu samochodowego na Mazurach

Przedstawiciele lokalnego samorządu podkreślają, że jedynym piątkowym incydentem związanym z warunkami atmosferycznymi było przewrócenie się dwóch pni na leśny dukt. Droga ta stanowiła odcinek lokalnego rajdu samochodowego, jednak ratownicy zabezpieczający całe sportowe wydarzenie błyskawicznie uprzątnęli przeszkodę, pozwalając załogom na bezproblemowe kontynuowanie rywalizacji.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed burzami w regionie

Warto przypomnieć, że w miniony piątek nad obszarem Mazur obowiązywały alerty pogodowe pierwszego oraz drugiego stopnia wydane przez IMGW. Synoptycy prognozowali wówczas wystąpienie szeregu niebezpiecznych zjawisk:

wyjątkowo intensywnych opadów deszczu,

wichur osiągających w porywach prędkość nawet 80 kilometrów na godzinę,

dynamicznych i trudnych do przewidzenia burzowych procesów konwekcyjnych.

Specjaliści od klimatu podkreślają, że właśnie taka chwiejna aura stworzyła idealne środowisko do nagłego wygenerowania się przelotnej trąby powietrznej na lokalnych polach.

W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb— Pietrek Szuster (@retsuz) June 6, 2026

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