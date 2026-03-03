Tam może być powódź po roztopach. IMGW podało listę miejsc

IMGW rozszerza ostrzeżenia hydrologiczne. W sześciu miejscach przekroczone stany alarmowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o rozszerzeniu obszaru objętego ostrzeżeniami hydrologicznymi. Alerty I, II i III stopnia dotyczą obecnie kilku województw, a sytuacja na wybranych rzekach pozostaje dynamiczna. Na sześciu stacjach hydrologicznych w kraju odnotowano przekroczenie stanów alarmowych.

Ostrzeżenia III stopnia, oznaczające wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych, obowiązują w województwie mazowieckim – na Wkrze do ujścia Łydni – oraz w województwie warmińsko-mazurskim w zlewni Guber. Alerty te mają obowiązywać do godz. 10 w środę.

Ostrzeżenia II stopnia, czyli wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, wydano dla województwa pomorskiego (zlewnia Martwej Wisły), warmińsko-mazurskiego (zlewnia Pasłęki od Wałszy do ujścia) oraz kujawsko-pomorskiego (zlewnia Drwęcy od Rypienicy do ujścia oraz od Welu do Rypienicy). W Pomorskiem i na Warmii i Mazurach alerty obowiązują do południa w środę, natomiast w Kujawsko-Pomorskiem – do czwartku do godz. 12.

Najniższy, I stopień ostrzeżenia, oznaczający gwałtowne wzrosty stanów wody, dotyczy części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego. Alerty obejmują m.in. zlewnie Elbląga, Zalewu Wiślanego do Nogatu, Osy, Górnego Ełku, Górnej Legi, a także Biebrzy i Supraśli. Ostrzeżenia te obowiązują do środy rano.

Poziom wody powyżej stanu alarmowego zanotowano na sześciu stacjach hydrologicznych: w Elgiszewie na Drwęcy (woj. kujawsko-pomorskie), w Prośnie na Guberze (woj. warmińsko-mazurskie), w Suchym Dębie na Bielawie (woj. pomorskie), w Szreńsku na Mławce i w Trzcińcu na Wkrze (woj. mazowieckie), a także w Zbytowej na Widawie (woj. dolnośląskie). IMGW przypomina, że ostrzeżenia hydrologiczne są wydawane w trzystopniowej skali i mają na celu wczesne informowanie o zagrożeniach związanych z podnoszeniem się poziomu wód. Służby apelują do mieszkańców terenów zagrożonych o śledzenie komunikatów oraz zachowanie ostrożności w pobliżu rzek i cieków wodnych.

