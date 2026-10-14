Tajemnicza śmierć młodego policjanta na terenie wojskowym. Aspirant Daniel Buraczewski nie żyje

Do makabrycznego znaleziska w województwie warmińsko-mazurskim doszło w niedzielę, 11 października 2026 roku. Jak informuje dziennik "Fakt", w rejonie ełckiego osiedla Konieczki przypadkowy przechodzień zauważył ciało mężczyzny. Zwłoki znajdowały się na obszarze należącym do wojska, chociaż aktualnie nie stacjonuje tam żadna jednostka. Życia poszkodowanego nie udało się uratować. Ratownicy i mundurowi wezwani na miejsce zdarzenia natychmiast zidentyfikowali ofiarę jako swojego współpracownika. Zmarłym okazał się 39-letni aspirant Daniel Buraczewski, pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku.

W momencie opracowywania tego artykułu szczegółowe przyczyny zgonu funkcjonariusza pozostawały niejasne. Śledczy zlecili przeprowadzenie dokładnej sekcji zwłok, a nadzór nad dochodzeniem przejęła miejscowa prokuratura.

„Dopóki nie będziemy mieć wstępnych wyników sekcji, dopóty nie możemy powiedzieć nic o przyczynie śmierć mężczyzny. W tej sprawie wszczęto śledztwo w kierunku art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci” - przekazał "Faktowi" prok. Mirosław Ignatowicz, szef Prokuratury Rejonowej w Ełku.

Warto podkreślić, że prowadzenie działań pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci stanowi standardową praktykę w sytuacjach, gdy okoliczności zgonu nie są od razu w pełni jasne. Na obecnym etapie nie można definitywnie stwierdzić, czy w tragedii brały udział osoby trzecie, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ostateczne światło na tę sprawę rzucą wyniki trwającego śledztwa.

Zmarły aspirant Daniel Buraczewski nosił policyjny mundur od 14 lat. Był funkcjonariuszem ogniwa prewencji oraz doświadczonym przewodnikiem psa służbowego. Doskonale kojarzyli go uczniowie z lokalnych placówek oświatowych, ponieważ wspólnie ze swoim czworonożnym partnerem często prowadził szkolne zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa. Uroczystości pogrzebowe zmarłego zaplanowano na czwartek, 15 października w Ełku.

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