Szymon Piątkowski mistrzem Europy. Reprezentant AZS UWM Olsztyn zdobył złoty medal w Monachium

Droga po złoto. Cztery walki i wielka dominacja

Turniej w Monachium od początku układał się po myśli Polaka. Rozstawiony z numerem jeden Piątkowski imponował spokojem, koncentracją i świetnym przygotowaniem fizycznym.W drodze do finału zawodnik AZS UWM Olsztyn pokonał reprezentantów Szwecji oraz Serbii — oba pojedynki wygrał bez straty rundy. Znacznie więcej emocji przyniósł półfinał z Grekiem. Rywal zdołał wyrwać drugą rundę, ale decydująca odsłona należała już do Polaka, który zachował zimną krew w kluczowych momentach.Finał kategorii do 87 kilogramów był prawdziwym pokazem siły i dojrzałości sportowej. Piątkowski pewnie wygrał z reprezentantem Hiszpanii i sięgnął po upragniony tytuł mistrza Europy seniorów.

„Żelazne nerwy i wielkie serce do walki”

Ogromny sukces swojego podopiecznego podkreślał jeden z trenerów mistrza, Marcin Chorzelewski. Szkoleniowiec zwracał uwagę przede wszystkim na mentalną siłę zawodnika i konsekwencję w realizacji taktyki. Dla Piątkowskiego, brązowego medalisty mistrzostw świata 2025, złoto mistrzostw Europy jest największym osiągnięciem w dotychczasowej karierze i potwierdzeniem przynależności do światowej czołówki taekwondo olimpijskiego.

AZS UWM Olsztyn ma powody do dumy

Sukces Piątkowskiego to także wielki moment dla AZS UWM Olsztyn. Klub od lat należy do najmocniejszych ośrodków taekwondo w Polsce, a złoty medal mistrzostw Europy tylko potwierdza wysoką jakość szkolenia w Olsztynie. Mistrzowski występ w Monachium może stać się również ważnym impulsem dla młodych zawodników trenujących w regionie Warmii i Mazur.

Polacy błyszczą w Monachium

To nie koniec dobrych wiadomości dla biało-czerwonych. W Monachium świetnie spisali się również inni reprezentanci Polski. Patrycja Zewar została wicemistrzynią Europy seniorek w para taekwondo, a Maciej Kęsicki wywalczył brązowy medal. Tuż za podium, na piątych miejscach, rywalizację zakończyli Nikol Lisowska oraz Przemysław Łabędzki.