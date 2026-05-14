Wilki coraz bliżej domów. Cztery gminy z Warmii i Mazur dostały zgodę na płoszenie drapieżników

Samorządy z regionu od miesięcy alarmują, że wilki coraz częściej pojawiają się przy domach, gospodarstwach i na terenach wiejskich. Mieszkańcy przesyłają nagrania z monitoringu oraz zdjęcia zwierząt spacerujących po wsiach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wydała zgody na płoszenie wilków dla czterech gmin w województwie warmińsko-mazurskim: Gietrzwałdu, Kalinowa, Mrągowa i Kurzętnika. Pozwolenia otrzymały również dwie osoby prywatne. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących pojawiania się wilków w pobliżu zabudowań i szkód wyrządzanych przez drapieżniki.

Jak będzie wyglądało płoszenie wilków?

RDOŚ w Olsztynie podkreśla, że płoszenie wilków nie może być prowadzone profilaktycznie. Działania mogą być podjęte wyłącznie wtedy, gdy zwierzę zostanie faktycznie zauważone na terenie objętym zgodą. Do płoszenia dopuszczono m.in.: petardy hukowe, pistolety hukowe, race, strzelby CO2 RAM T4E HDX 68 o energii poniżej 17 dżuli.Urząd zaznacza, że można celować wyłącznie w bok lub zad zwierzęcia. Zabronione jest celowanie w głowę oraz używanie armatek hukowych, które mogłyby negatywnie wpływać na inne chronione gatunki.

Gietrzwałd chce także odstrzału wilków

Gmina Gietrzwałd otrzymała zgodę na płoszenie wilków w kilku miejscowościach, m.in. w Sząbruku, Unieszewie, Biesalu, Rentynach i Łupstychu.Mieszkańcy tych wsi mogą teraz występować do gminy o indywidualne pozwolenia na płoszenie drapieżników. Jak informują urzędnicy, jedna osoba już zgłosiła chęć skorzystania z takiej możliwości. Samorząd poszedł jednak o krok dalej i wystąpił do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał wilków. Wniosek jest obecnie rozpatrywany.

Ponad 160 szkód wyrządzonych przez wilki

W 2024 roku mieszkańcy Warmii i Mazur zgłosili do RDOŚ 162 szkody spowodowane przez wilki. Najczęściej ofiarami drapieżników padały:bydło, owce, daniele hodowlane, jelenie.Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach: gołdapskim, braniewskim, elbląskim, piskim, ostródzkim.Łączna wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła ponad 411 tys. zł.

Wilki pod ochroną, ale problem narasta

Wilk w Polsce pozostaje gatunkiem chronionym, dlatego każda forma płoszenia czy odstraszania wymaga specjalnej zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Coraz częstsze przypadki pojawiania się drapieżników w pobliżu ludzi wywołują jednak napięcia wśród mieszkańców terenów wiejskich.Samorządy podkreślają, że ich działania mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć straty w gospodarstwach.

POSŁUCHAJ: mówi Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalny Konserwator Przyrody