Spora dawka rocka na Kortowiadzie - Luxtorpeda dołącza do line-upu festiwalu

Line-up rośnie w siłę

Lista artystów, którzy wystąpią podczas 65. edycji Kortowiady, powiększa się niemal z tygodnia na tydzień. W dniach 28–30 maja na Plaży Kortowskiej pojawi się szerokie grono wykonawców reprezentujących różne gatunki muzyczne – od rapu i popu po rock i alternatywę.Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znajdują się m.in. Jan-Rapowanie, Guzior, PRO8L3M, Maryla Rodowicz, Wilki czy Afromental. Różnorodność stylistyczna to efekt wsłuchiwania się organizatorów w głosy uczestników, co spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Luxtorpeda wniesie rockową energię

Najświeższym ogłoszeniem jest dołączenie do line-upu zespołu Luxtorpeda. Grupa od lat znana jest z energetycznych koncertów i bezkompromisowych tekstów, które trafiają do szerokiego grona odbiorców. Zespół zadebiutował w 2011 roku i od tego czasu ugruntował swoją pozycję na polskiej scenie rockowej. W 2025 roku wydał album „Szukamy guza”, który promuje podczas tegorocznych koncertów. Ich występ na Kortowiadzie będzie szczególny – po dekadzie wracają na to wydarzenie, a jednocześnie po raz pierwszy zagrają na Plaży Kortowskiej.

KortoFest – młode talenty w grze

Równolegle do ogłoszeń gwiazd trwa konkurs KortoFest, który daje szansę młodym zespołom na występ przed szeroką publicznością.Finaliści zostali już wyłonieni, a od 1 kwietnia ruszy drugi etap – głosowanie fanów. To właśnie publiczność zdecyduje, kto pojawi się na scenie podczas Kortowiady. Organizatorzy podkreślają wysoki poziom zgłoszeń i dużą różnorodność stylistyczną uczestników.

Nie tylko muzyka – bogaty program wydarzeń

Kortowiada to nie tylko koncerty. Program wydarzeń towarzyszących również systematycznie się rozbudowuje. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdują się m.in. Silent Party, KortoStrong czy Festiwal Gier Planszowych.Nowością jest „Bitwa o Kortowo” – wydarzenie inspirowane formułą teleturniejów, które odbędzie się na terenach zielonych przy alei Warszawskiej. Organizatorzy zapowiadają kolejne niespodzianki, które mają uatrakcyjnić jubileuszową edycję imprezy.

Kortowiada 2026 – edycja jubileuszowa

Tegoroczna odsłona Kortowiady zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na bogaty line-up, ale także dzięki rozbudowanemu programowi wydarzeń i dużemu zaangażowaniu uczestników.Sprzedaż karnetów już trwa, a zainteresowanie wydarzeniem rośnie z każdym kolejnym ogłoszeniem. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne juwenalia w Olsztynie będą jednymi z najbardziej pamiętnych w historii.

POSŁUCHAJ: z rzeczniczką Kortowiady Natalią Nowak rozmawiała Anita Zalewska

i Autor: mat. organizatora/ Materiały prasowe