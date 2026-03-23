Polska – Austria w Olsztynie! Wielki mecz o MŚ 2027 w Hali Urania – bilety i szczegóły

Reprezentacja Polski zagra o mundial w Olsztynie. Decydujący mecz już w maju

Olsztyńska Hala Urania ponownie wypełni się sportowymi emocjami. 17. maja odbędzie się tam decydujący mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata 2027 w piłce ręcznej mężczyzn. Reprezentacja Polski stanie przed ogromną szansą awansu, mierząc się z wymagającą drużyną Austrii. To wydarzenie zapowiada się jako jedno z najważniejszych spotkań biało-czerwonych w najbliższym czasie. Stawką jest nie tylko prestiż, ale przede wszystkim udział w światowym czempionacie, który dla polskich szczypiornistów pozostaje jednym z kluczowych celów. Powrót kadry narodowej do Olsztyna ma również wymiar symboliczny. Ostatni mecz rozegrany w tym mieście – remis 32:32 z Izraelem w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2026 – dostarczył kibicom ogromnych emocji i pokazał, jak wielki potencjał dopingowy drzemie w lokalnej publiczności. Teraz atmosfera może być jeszcze gorętsza, bo stawka spotkania jest zdecydowanie wyższa. Organizatorzy liczą na komplet publiczności i wyjątkowy doping, który może ponieść reprezentację do zwycięstwa. Olsztyn już nieraz udowodnił, że potrafi stworzyć niezapomniane widowisko i być prawdziwym „ósmym zawodnikiem” na trybunach.

Pierwsze 1000 biletów dla mieszkańców

-Mamy to! 17. maja polscy piłkarze ręczni zagrają z Austria o awans na mistrzostwa świata w piłce ręcznej. W naszej Hali Urania w Olsztynie. A dla mieszkańców Olsztyna pierwsze 1000 biletów w przedsprzedaży, dopiero potem ruszy sprzedaż ogólnopolska. Zapraszam Was do wspólnej zabawy i do wspólnego kibicowania w olsztyńskiej Hali Urania - mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Dla mieszkańców miasta przygotowano specjalną pulę 1000 biletów z pierwszeństwem zakupu. Wejściówki będzie można nabyć w kasie A2 przy głównym wejściu do hali po okazaniu dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Olsztyna. W późniejszym terminie ruszy sprzedaż ogólnodostępna online. Ceny biletów zaczynają się od 69 zł. Szczegóły dotyczące rozpoczęcia sprzedaży mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie. Jedno jest pewne – 17 maja oczy kibiców piłki ręcznej w całej Polsce zwrócą się w stronę Olsztyna.

POSŁUCHAJ: prezydent Olsztyna Robert Szewczyk

POSŁUCHAJ: Reprezentacja o mistrzostwa zagra w Olsztynie! mówi rzecznik UM Patryk Pulikowski