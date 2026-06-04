30-latek rozbił się quadem na drzewie! Mężczyzna nie żyje

Śmiertelny wypadek w gminie Kalinowo. Quad uderzył w przydrożne drzewo

Wtorkowy wieczór, 2 czerwca, zakończył się tragedią w powiecie ełckim w miejscowości Mazurowo. Śmierć na miejscu poniósł kierujący quadem 30-letni mężczyzna. Kierowca z nieznanych powodów utracił kontrolę nad prowadzoną maszyną i zjechał z drogi prosto w drzewo. Wezwane na ratunek pogotowie nie mogło mu już niestety pomóc. Po długiej reanimacji lekarz musiał stwierdzić zgon mężczyzny.

Sonda Czy dzieci powinny jeździć same na quadach i minimotorach? Tak Nie

Tragedia pod Ełkiem. Zlecono sekcję zwłok kierowcy quada

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ełku przekazali, że mężczyzna miał założony kask. Mimo to zginął. Prowadzący postępowanie nadal próbują ustalić, co wpłynęło na nagłą utratę panowania nad pojazdem przez 30-latka. Ciało ofiary przetransportowano do zakładu medycyny sądowej, planowana jest sekcja zwłok. Śledztwo toczy się pod nadzorem ełckiej Prokuratury Rejonowej, która zleci m.in. zbadanie stanu technicznego rozbitej maszyny i ocenę warunków panujących tamtego wieczoru na drodze.

Policjanci przypominają, że jazda tego typu sprzętem wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale przede wszystkim maksymalnego skupienia. Nawet najdrobniejszy błąd lub chwilowe rozkojarzenie potrafią skończyć się fatalnie i nieść ze sobą nieodwracalne konsekwencje.

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