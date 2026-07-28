Slavia Festival 2026. Biesiady, Strefa Dziecka i Jarmark Słowiański – atrakcje dla całych rodzin

Slavia Festival - druga edycja - Rybaki nad jeziorem Łańskim

Slavia Festival - 7,8,9. sierpnia 2026 - to trzy dni pełne muzyki, historii, słowiańskich tradycji i atrakcji dla całych rodzin. W programie wydarzenia znalazły się koncerty, pokazy, warsztaty, spotkania z rekonstruktorami, łodzie Wikingów, klimatyczny Jarmark Słowiański oraz rozbudowana Strefa Dziecka. Organizatorzy zapowiadają, że każdy – od miłośników dawnej kultury po najmłodszych uczestników – znajdzie tu coś dla siebie.

Najważniejsze informacje:

Kiedy: 7-9 sierpnia 2026

Gdzie: Rybaki, gmina Stawiguda, Województwo Warmińsko-Mazurskie nad Jeziorem Łańskim

Atrakcje, wykłady i warsztaty zaczynają się od piątku rano i trwają do niedzieli godz. 17:00. Teren festiwalu będzie jednak już otwarty w czwartek od godz. 18:00 – do dyspozycji będzie parking i pole namiotowe, strefa saun i balii, część Jarmarku Rękodzieła i Smaków.

Strefa Dziecka – kreatywna zabawa od rana

Organizatorzy Slavia Festival przygotowali bogaty program dla najmłodszych uczestników wydarzenia. Strefa Dziecka będzie czynna codziennie od godziny 10:00 i zapewni dzieciom bezpieczną przestrzeń do zabawy, nauki oraz rozwijania kreatywności. Na uczestników czeka wiele różnorodnych aktywności, wśród których znajdą się między innymi: plecenie tradycyjnych wianków, tworzenie kadzideł z naturalnych ziół, bańki mydlane, piana party, eksperymenty naukowe, warsztaty z recyklingu w praktyce. Każde zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych animatorów, którzy zadbają nie tylko o dobrą zabawę, ale także o bezpieczeństwo dzieci. Program został przygotowany tak, aby łączyć elementy edukacyjne, ruchowe i twórcze, angażując najmłodszych na wiele sposobów.

Miejsce stworzone z myślą o rodzinach

Festiwale bywają dla dzieci wymagające – hałas, tłum i długie godziny wydarzeń mogą być męczące. Dlatego Strefa Dziecka ma stać się miejscem, w którym najmłodsi będą mogli spędzić czas w gronie rówieśników, uczestnicząc w zajęciach dopasowanych do swojego wieku. Rodzice sami zdecydują, jak chcą korzystać z tej przestrzeni. Mogą wspólnie uczestniczyć w warsztatach i zabawach albo pozwolić dziecku na samodzielną aktywność pod opieką animatorów, pozostając w pobliżu. To rozwiązanie sprawia, że każdy członek rodziny może przeżyć festiwal na swój sposób.

Jarmark Słowiański – powrót do dawnych tradycji

Integralną częścią Slavia Festival będzie także Jarmark Słowiański, nawiązujący do tradycji dawnych słowiańskich osad, w których targ stanowił centrum życia społecznego i handlowego. Przez trzy dni festiwalu swoje stoiska rozstawią wystawcy z całej Polski. Odwiedzający znajdą tam rękodzieło inspirowane kulturą słowiańską, naturalne produkty, biżuterię oraz wiele unikatowych wyrobów tworzonych przez rzemieślników.Nie zabraknie również bogatej strefy gastronomicznej. Na gości czekać będą zarówno potrawy mięsne, jak i wegańskie, a także szeroki wybór napojów.

Trzy dni atrakcji dla całej rodziny

Jarmark będzie otwarty od piątkowego poranka aż do niedzieli, stając się jednym z najważniejszych punktów programu Slavia Festival. Połączenie historycznej atmosfery, lokalnego rzemiosła, regionalnych smaków oraz licznych atrakcji dla dzieci sprawia, że wydarzenie zapowiada się jako doskonała propozycja na rodzinny weekend. Slavia Festival to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesną formą spędzania wolnego czasu. Organizatorzy udowadniają, że festiwal może być atrakcyjny zarówno dla pasjonatów kultury słowiańskiej, jak i rodzin szukających wartościowej rozrywki dla najmłodszych.

Wydarzenie odbywa się ze wsparciem Radia Eska.

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