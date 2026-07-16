Sinice nie tylko nad morzem! W tym mieście wiszą czerwone flagi

Zakaz kąpieli nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Wykryto sinice, wywieszono czerwone flagi

Na dwóch miejskich kąpieliskach nad jeziorem Ukiel w Olsztynie nie można się kąpać. W czwartek Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował o wprowadzeniu zakazu z powodu wykrycia zakwitu sinic. Zakaz obowiązuje do odwołania na kąpielisku nr 1 i nr 2 oraz na Wodnym Placu Zabaw w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel przy ul. Kapitańskiej. O zakazie informują czerwone flagi wywieszone na plaży. Jednocześnie OSiR uspokaja, że nie wszystkie kąpieliska nad jeziorem zostały zamknięte. Nadal można korzystać z kąpieliska Słoneczna Polana oraz kąpieliska Skanda. Działają także wypożyczalnie sprzętu wodnego i inne atrakcje dostępne na terenie ośrodka.

To pierwszy w tym sezonie przypadek zamknięcia kąpieliska z powodu sinic w województwie warmińsko-mazurskim. W regionie działa 49 oficjalnych kąpielisk wyznaczonych przez samorządy. Oprócz nich funkcjonują również miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą działać maksymalnie przez 30 dni w roku.

Czym są sinice i dlaczego są niebezpieczne?

Sinice to mikroorganizmy, które naturalnie występują w jeziorach, rzekach i morzu. Gdy przez dłuższy czas utrzymują się wysokie temperatury, świeci słońce i woda jest mało wzburzona, mogą bardzo szybko się rozmnażać. Wtedy dochodzi do tzw. zakwitu sinic. Woda zmienia kolor na zielony lub niebieskozielony, a na jej powierzchni pojawia się charakterystyczny kożuch.

Kontakt z wodą, w której występują sinice, może być niebezpieczny dla zdrowia. Kąpiel może wywołać podrażnienie skóry, wysypkę, zaczerwienienie oczu czy reakcje alergiczne. Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia takiej wody, mogą pojawić się bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i gorączka. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby z osłabioną odpornością.

Dlatego po wykryciu zakwitu sanepid zaleca zamknięcie kąpielisk do czasu, aż jakość wody ponownie będzie bezpieczna.

Przed wyjazdem nad wodę warto sprawdzić aktualny stan kąpieliska. Informacje o jakości wody i ewentualnych zakazach można znaleźć w internetowym Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu można uniknąć rozczarowania i wybrać miejsce, w którym kąpiel jest bezpieczna.

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