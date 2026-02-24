Siedem firm chce zbudować ośrodek piłkarski przy al. Sybiraków. Oferty nawet dwa razy wyższe od budżetu

Oferty na ośrodek przy Sybiraków otwarte

Otwarcie ofert w przetargu na budowę nowoczesnego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego przy al. Sybiraków to kolejny krok w realizacji tej długo wyczekiwanej inwestycji. Postępowanie, ogłoszone pod koniec ubiegłego roku, wzbudziło spore zainteresowanie wśród wykonawców. W jego trakcie zadano wiele pytań, co wpłynęło na wydłużenie procedury, jednak ostatecznie do rywalizacji stanęło siedem podmiotów.Najniższą ofertę na realizację zamówienia podstawowego złożyła firma Sorted z Piaseczna. Zaproponowana kwota to 42 437 460 zł brutto. Niewiele więcej – 42 804 000 zł brutto – zaoferowało konsorcjum Przemysłówka Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding oraz Sportsystem z Olsztyna. W ich przypadku przewidziano również zamówienie opcjonalne o wartości 7 872 000 zł.Pozostałe propozycje są wyraźnie wyższe. Gardenia Sport z Warszawy wyceniła inwestycję na 49 484 371,49 zł brutto, a Tamex Obiekty Sportowe na 48 987 262 zł brutto. Konsorcjum Nowak-Mosty i Complex z Dąbrowy Górniczej zaproponowało realizację za 44 444 444 zł brutto. W przetargu bierze udział także konsorcjum Inwest-Serwis z Olsztyna i Interhall z Katowic z ofertą 48 867 900 zł brutto. Najdroższą propozycję przedstawił Polimex Budownictwo z Siedlec – aż 65 840 768,40 zł brutto.Problemem pozostaje jednak budżet miasta. Na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczono 33 333 333,33 zł brutto, co oznacza, że nawet najtańsza oferta znacząco przekracza dostępne środki.-Obecnie urzędnicy przystąpili do szczegółowej analizy złożonych ofert. Sprawdzana będzie nie tylko cena, ale także zakres prac oraz kompletność dokumentacji. Dopiero po tym etapie zapadnie decyzja dotycząca wyboru wykonawcy lub ewentualnych dalszych kroków w postępowaniu - mówi Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza. Planowana inwestycja zakłada budowę pełnowymiarowego stadionu z boiskiem o wymiarach 105 × 68 metrów z nawierzchnią z trawy syntetycznej i oświetleniem umożliwiającym rozgrywanie meczów po zmroku. W projekcie uwzględniono także zadaszoną trybunę na 858 miejsc, w tym sektor VIP oraz strefę dla kibiców gości. Powstaną również szatnie, zaplecze dla sędziów, pomieszczenia administracyjne oraz pełna infrastruktura sportowa.Realizacja ośrodka ma znacząco wpłynąć na rozwój lokalnego szkolenia piłkarskiego i poprawę warunków treningowych dla młodych zawodników. Teraz wszystko zależy od wyników analizy ofert i decyzji miasta, które musi zmierzyć się z wyraźną rozbieżnością między kosztorysem a propozycjami wykonawców.

