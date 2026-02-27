Cyfrowy skok uczelni. 270 mln zł z KPO dla UWM i Politechniki Krakowskiej

Cyfrowy impuls dla szkolnictwa wyższego

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jako pierwsze uczelnie w Polsce otrzymają finansowanie z instrumentu „Pożyczka na cyfryzację” w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Umowy podpisał Bank Gospodarstwa Krajowego w obecności wicepremiera Krzysztof Gawkowski oraz ministra nauki Marcin Kulasek. Łączna wartość wsparcia to niemal 270 milionów złotych. To pierwsze tego typu finansowanie dla uczelni w Polsce w ramach KPO. Inwestycje mają nie tylko unowocześnić infrastrukturę, ale też zwiększyć poziom bezpieczeństwa i konkurencyjność polskich uczelni w cyfrowym świecie.

UWM stawia na bezpieczeństwo i cyfrowe zarządzanie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przeznaczy ponad 14 milionów złotych na rozwój infrastruktury cyfrowej i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. W planach jest m.in. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, modernizacja sieci oraz rozbudowa systemów monitoringu. Na uczelni pojawią się także nowe rozwiązania organizacyjne – system wjazdu na kampus, rejestr czasu pracy czy paczkomaty zintegrowane z uczelnianym systemem zamówień. Kluczowym elementem projektu będzie całodobowy nadzór nad bezpieczeństwem IT, obejmujący setki serwerów oraz szybkie reagowanie na zagrożenia.

Cyfrowa odporność jako priorytet

Rektor UWM, profesor Jerzy Przyborowski, podkreśla, że inwestycja to odpowiedź na rosnące zagrożenia cyfrowe. Jak zaznacza, nowoczesne systemy i infrastruktura pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej i poprawić odporność finansową uczelni.

- Za te kwotę [ 14,43 mln zł] Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przeprowadzi modernizacje sieci oraz zabezpieczenie serwerowni, zapewni całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz możliwość szybkiego reagowania na incydenty - mówi Norbert Kaczan, rzecznik UWM. - To także rozbudowa monitoringu, który rozmieszczony jest na terenie całego campusu czy modernizacja systemu wjazdowego.

Politechnika Krakowska inwestuje na szeroką skalę

Znacznie większe środki – ponad 254 miliony złotych – trafią do Politechniki Krakowskiej. Uczelnia planuje kompleksową modernizację infrastruktury teleinformatycznej. Projekt obejmuje budowę nowych sieci, serwerowni oraz zakup nowoczesnego sprzętu IT, w tym serwerów i macierzy danych. Wdrożone zostaną także zaawansowane systemy bezpieczeństwa – monitoring, kontrola dostępu oraz usługi SOC.

Automatyzacja i nowe technologie

Politechnika uruchomi również systemy zarządzania budynkami (BMS) oraz telefonię VoIP. Wdrożone zostaną zintegrowane narzędzia informatyczne, które usprawnią zarządzanie uczelnią i zautomatyzują wiele procesów. Projekt zakłada także zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów poprzez ich aktualizację i utrzymanie.

i Autor: Bank Gospodarstwa Krajowego / Materiały prasowe

POCŁUCHAJ: 14 mln zł z KPO dla UWM-u na cyfryzację - mówi rzecznik uczelni Norbert Kaczan