Rywalizacja, pasja i niesamowita energia. Aquathlon w Olsztynie

Andrzej Brzozowski
2026-04-09 14:52

W sobotę 11 kwietnia Olsztyn będzie gościć trzecią edycję zawodów Aquathlon Grand Prix Polski. Uczestnicy zmierzą się w dwuboju obejmującym pływanie oraz bieg. Rywalizacja odbędzie się w Aquasferze oraz na stadionie lekkoatletycznym w Kortowie.

Aquathlon Grand Prix Polski – Olsztyn 2026

Autor: Andrzej Brzozowski

W zawodach weźmie udział około 170 zawodników, którzy będą rywalizować w dziesięciu kategoriach. Na starcie zobaczymy dzieci, młodzież, juniorów oraz zawodników Age Group, którzy zmierzą się w części pływackiej i biegowej.

Harmonogram - Grand Prix Polski w Aquathlonie Olsztyn 2026, sobota 11 kwietnia

Część pływacka

  • 08:40–09:00 – rozgrzewka dzieci, żaków i młodzików
  • 09:00 – oficjalne otwarcie zawodów
  • 09:10–10:20 – starty dzieci, żaków i młodzików
  • 10:20–12:00 – juniorzy młodsi, juniorzy i Age Group

Część biegowa

  • 11:00–12:40 – biegi dzieci, żaków i młodzików (200 m – 1500 m)
  • 13:00–13:15 – biegi juniorów młodszych
  • 13:35 – 5000 m kobiet
  • 14:00 i 14:25 – 5000 m mężczyzn

Dekoracje

  • po biegach dzieci, żaków, młodzików i juniorów młodszych
  • dekoracje kategorii Age Group po zakończeniu rywalizacji

Grand Prix Polski w Aquathlonie Olsztyn 2026 - partnerem wydarzenia jest Radio Eska 

***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ

Posłuchaj: Aquathlon Grand Prix Polski – Olsztyn 2026. Z Tomaszem Domżalskim, trenerem biegania i triathlonu rozmawia Andrzej Brzozowski
Mediateka.pl
Sport w liczbach. Sprawdź swoją wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń
Pytanie 1 z 15
Ile kryształowych kul za triumf w Pucharze Świata zdobył w swojej karierze Adam Małysz?
