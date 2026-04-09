Grand Prix Polski w Aquathlonie Olsztyn 2026

W zawodach weźmie udział około 170 zawodników, którzy będą rywalizować w dziesięciu kategoriach. Na starcie zobaczymy dzieci, młodzież, juniorów oraz zawodników Age Group, którzy zmierzą się w części pływackiej i biegowej.

Harmonogram - Grand Prix Polski w Aquathlonie Olsztyn 2026, sobota 11 kwietnia

Część pływacka

08:40–09:00 – rozgrzewka dzieci, żaków i młodzików

09:00 – oficjalne otwarcie zawodów

09:10–10:20 – starty dzieci, żaków i młodzików

10:20–12:00 – juniorzy młodsi, juniorzy i Age Group

Część biegowa

11:00–12:40 – biegi dzieci, żaków i młodzików (200 m – 1500 m)

13:00–13:15 – biegi juniorów młodszych

13:35 – 5000 m kobiet

14:00 i 14:25 – 5000 m mężczyzn

Dekoracje

po biegach dzieci, żaków, młodzików i juniorów młodszych

dekoracje kategorii Age Group po zakończeniu rywalizacji

Grand Prix Polski w Aquathlonie Olsztyn 2026 - partnerem wydarzenia jest Radio Eska

***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ

Posłuchaj: Aquathlon Grand Prix Polski – Olsztyn 2026. Z Tomaszem Domżalskim, trenerem biegania i triathlonu rozmawia Andrzej Brzozowski

Autor: Aquathlon Olsztyn / Materiały prasowe

