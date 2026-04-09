Grand Prix Polski w Aquathlonie Olsztyn 2026
W zawodach weźmie udział około 170 zawodników, którzy będą rywalizować w dziesięciu kategoriach. Na starcie zobaczymy dzieci, młodzież, juniorów oraz zawodników Age Group, którzy zmierzą się w części pływackiej i biegowej.
Harmonogram - Grand Prix Polski w Aquathlonie Olsztyn 2026, sobota 11 kwietnia
Część pływacka
- 08:40–09:00 – rozgrzewka dzieci, żaków i młodzików
- 09:00 – oficjalne otwarcie zawodów
- 09:10–10:20 – starty dzieci, żaków i młodzików
- 10:20–12:00 – juniorzy młodsi, juniorzy i Age Group
Część biegowa
- 11:00–12:40 – biegi dzieci, żaków i młodzików (200 m – 1500 m)
- 13:00–13:15 – biegi juniorów młodszych
- 13:35 – 5000 m kobiet
- 14:00 i 14:25 – 5000 m mężczyzn
Dekoracje
- po biegach dzieci, żaków, młodzików i juniorów młodszych
- dekoracje kategorii Age Group po zakończeniu rywalizacji
