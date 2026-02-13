Walentynki w Olsztynie 2026. Co będzie się działo?
W tym roku Walentynki wypadają w sobotę, co daje idealną okazję do świętowania. W Olsztynie nie zabraknie ciekawych wydarzeń. Oto nasz eskowy walentynkowy przewodnik.
Poczuj chemię w Kortosferze – laboratorium walentynkowe
Kortosfera czyli Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji zaprasza na laboratoryjne warsztaty walentynkowe.
Laboratorium walentynkowe Kortosfery. Co na Was czeka?
- wytwarzanie CO2 i identyfikacja produktów reakcji
- wykonanie oraz obserwacja preparatów mikroskopowych z płatków róży
- reakcje chemiczne prowadzące do tworzenia czerwonych roztworów
- doświadczenia z wykorzystaniem różowych wskaźników pH
Termin: 14.02-15.02 godz. 10:00; 12:00; 14:00
Koszt zajęć: 30zł – bilet normalny; 25zł – bilet ulgowy
Lodowisko przy Hali Urania
O godzinie 16-tej (14 lutego) startuje „Walentynkowe Disco Lodowisko”. O muzyczną oprawę zadba VDJ MJX. Dyskoteka na lodzie. Taneczna selekcja i walentynkowy vibe. Wejście w cenie biletu na lodowisko.
„Szybka randka” w Galerii Warmińskiej
W sobotę w atrium Galerii Warmińskiej - Walentynkowy Speed Dating: szybkie randki, krótkie rozmowy 1 na 1, trochę śmiechu i trochę zaskoczeń. Start o 16.
Walentynki w Space Parku
Rodzinny park rozrywki aktywnej w Olsztynie na Walentynki przygotował „Bilet dla Dwojga”. Ważny tylko jednego dnia – 14 lutego.
Walentynki z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie
Przez cały dzień (14 lutego) obowiązuje promocja na lodowisko CRS Ukiel. 2 osoby wchodzą w cenie 1 biletu.
Festiwal LILLA WEEKEND 2026 – Valentine Edition
W dniach 13-15 luty w Hotelu Omega w Olsztynie odbędzie się 7. edycja Lilla Weekendu, eventu latynoskiego. Warsztaty, imprezy, pokazy taneczne i animacje. Ponad 30 artystów w technikach salsa, bachata i kizomba.
