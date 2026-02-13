Walentynki w Olsztynie 2026. Co będzie się działo?

W tym roku Walentynki wypadają w sobotę, co daje idealną okazję do świętowania. W Olsztynie nie zabraknie ciekawych wydarzeń. Oto nasz eskowy walentynkowy przewodnik.

Poczuj chemię w Kortosferze – laboratorium walentynkowe

Kortosfera czyli Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji zaprasza na laboratoryjne warsztaty walentynkowe.

Laboratorium walentynkowe Kortosfery. Co na Was czeka?

wytwarzanie CO2 i identyfikacja produktów reakcji

wykonanie oraz obserwacja preparatów mikroskopowych z płatków róży

reakcje chemiczne prowadzące do tworzenia czerwonych roztworów

doświadczenia z wykorzystaniem różowych wskaźników pH

Termin: 14.02-15.02 godz. 10:00; 12:00; 14:00

Koszt zajęć: 30zł – bilet normalny; 25zł – bilet ulgowy

Lodowisko przy Hali Urania

O godzinie 16-tej (14 lutego) startuje „Walentynkowe Disco Lodowisko”. O muzyczną oprawę zadba VDJ MJX. Dyskoteka na lodzie. Taneczna selekcja i walentynkowy vibe. Wejście w cenie biletu na lodowisko.

„Szybka randka” w Galerii Warmińskiej

W sobotę w atrium Galerii Warmińskiej - Walentynkowy Speed Dating: szybkie randki, krótkie rozmowy 1 na 1, trochę śmiechu i trochę zaskoczeń. Start o 16.

Walentynki w Space Parku

Rodzinny park rozrywki aktywnej w Olsztynie na Walentynki przygotował „Bilet dla Dwojga”. Ważny tylko jednego dnia – 14 lutego.

Walentynki z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Przez cały dzień (14 lutego) obowiązuje promocja na lodowisko CRS Ukiel. 2 osoby wchodzą w cenie 1 biletu.

Festiwal LILLA WEEKEND 2026 – Valentine Edition

W dniach 13-15 luty w Hotelu Omega w Olsztynie odbędzie się 7. edycja Lilla Weekendu, eventu latynoskiego. Warsztaty, imprezy, pokazy taneczne i animacje. Ponad 30 artystów w technikach salsa, bachata i kizomba.

