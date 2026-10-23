Gołębiewski przygotował specjalną ofertę na jesień dla seniorów

Wyjazd dla seniorów nie musi oznaczać pobytu w sanatorium i korzystania z zabiegów leczniczych. Coraz więcej osób starszych szuka sposobów na odpoczynek w komfortowych warunkach, z dostępem do basenów, saun i atrakcji pozwalających oderwać się od codzienności. Jedną z propozycji na jesień jest wypoczynek na Mazurach. Hotel Gołębiewski w Mikołajkach przygotował specjalny pakiet, w ramach którego można skorzystać z 20-procentowego rabatu. Co ciekawe, oferta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla seniorów.

Baseny, jacuzzi i sauny. Tak można odpocząć na Mazurach

Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, położony nad jeziorem Tałty na Mazurach przygotował pakiet „Seniorzy na wczasach”, w ramach którego goście mogą skorzystać z 20-procentowego rabatu na pobyt. Oferta obowiązuje od 25 października do 30 listopada 2026 roku, z wyłączeniem terminu od 11 do 15 listopada. Rezerwacja musi obejmować co najmniej dwie noce, a pobyt powinien przypadać od niedzieli do czwartku.

Nazwa pakietu może sugerować, że jest on przeznaczony wyłącznie dla osób starszych. Hotel zaznacza jednak, że z oferty mogą skorzystać również młodsi goście. Nie obowiązuje bowiem sztywna granica wieku, a określenie „senior” należy potraktować z przymrużeniem oka.

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Ile kosztuje pobyt w Hotelu Gołębiewski?

W terminie od 25 do 28 października 2026 roku dwie osoby dorosłe zapłacą za trzy noce 2075,91 zł. Nieco więcej kosztuje pokój premium z widokiem na jezioro - w tym przypadku cena wynosi 2158,20 zł za cały pobyt.

Dla osób potrzebujących więcej przestrzeni dostępny jest również pokój rodzinny premium, którego cena zaczyna się od 3643,92 zł za trzy noce.