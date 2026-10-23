Regeneracja w luksusowym wydaniu. Gołębiewski ma specjalną ofertę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-23 19:03

Jesienny wypoczynek dla seniorów nie musi oznaczać wyjazdu do sanatorium. Hotel Gołębiewski w Mikołajkach przygotował specjalną ofertę dla osób, które chcą odpocząć na Mazurach, skorzystać z atrakcji wodnych i zregenerować siły. W ramach pakietu można otrzymać 20 proc. rabatu na pobyt.

Budynek hotelu Gołębiewski w Mikołajkach z parkingiem i autami. O ofertach dla seniorów przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Konstantin Tronin/ Shutterstock Hotel Gołębiewski Mikołajki

Gołębiewski przygotował specjalną ofertę na jesień dla seniorów

Wyjazd dla seniorów nie musi oznaczać pobytu w sanatorium i korzystania z zabiegów leczniczych. Coraz więcej osób starszych szuka sposobów na odpoczynek w komfortowych warunkach, z dostępem do basenów, saun i atrakcji pozwalających oderwać się od codzienności. Jedną z propozycji na jesień jest wypoczynek na Mazurach. Hotel Gołębiewski w Mikołajkach przygotował specjalny pakiet, w ramach którego można skorzystać z 20-procentowego rabatu. Co ciekawe, oferta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla seniorów.

Baseny, jacuzzi i sauny. Tak można odpocząć na Mazurach

Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, położony nad jeziorem Tałty na Mazurach przygotował pakiet „Seniorzy na wczasach”, w ramach którego goście mogą skorzystać z 20-procentowego rabatu na pobyt. Oferta obowiązuje od 25 października do 30 listopada 2026 roku, z wyłączeniem terminu od 11 do 15 listopada. Rezerwacja musi obejmować co najmniej dwie noce, a pobyt powinien przypadać od niedzieli do czwartku.

Nazwa pakietu może sugerować, że jest on przeznaczony wyłącznie dla osób starszych. Hotel zaznacza jednak, że z oferty mogą skorzystać również młodsi goście. Nie obowiązuje bowiem sztywna granica wieku, a określenie „senior” należy potraktować z przymrużeniem oka.

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Ile kosztuje pobyt w Hotelu Gołębiewski?

W terminie od 25 do 28 października 2026 roku dwie osoby dorosłe zapłacą za trzy noce 2075,91 zł. Nieco więcej kosztuje pokój premium z widokiem na jezioro - w tym przypadku cena wynosi 2158,20 zł za cały pobyt.

Dla osób potrzebujących więcej przestrzeni dostępny jest również pokój rodzinny premium, którego cena zaczyna się od 3643,92 zł za trzy noce.

 

ROLKI