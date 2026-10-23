Derby AZS w Hali Urania. High Heels Olsztyn podejmą poznanianki

Materiały prasowe
aka
2026-10-23 15:40

Przed AZS UWM High Heels Olsztyn kolejne domowe spotkanie w Ekstralidze Futsalu Kobiet. W niedzielę, 25 października, olsztynianki zmierzą się z AZS UAM Poznań. Początek meczu o godzinie 13:00 w Małej Arenie Hali Urania. Wstęp jest bezpłatny.

Piłkarki AZS UWM High Heels Olsztyn z dziećmi na parkiecie Hali Urania. O meczu z Poznaniem przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: AZS UWM High Heels/ Materiały prasowe

Derby AZS w Hali Urania

Przed AZS UWM High Heels Olsztyn kolejne domowe spotkanie w Ekstralidze Futsalu Kobiet. W niedzielę, 25 października, olsztynianki zmierzą się z AZS UAM Poznań. Początek meczu o godzinie 13:00 w Małej Arenie Hali Urania. Wstęp jest bezpłatny.

To już czwarta kolejka ekstraligowych rozgrywek i kolejna okazja do walki o ligowe punkty. W poprzednim spotkaniu High Heels zremisowały 4:4 z Amplus Słomniczanką Słomniki, zdobywając jeden punkt.

Tym razem rywalkami olsztynianek będą zawodniczki AZS UAM Poznań. Spotkanie zapowiada się jako kolejna dawka futsalowych emocji, a wsparcie kibiców może pomóc gospodyniom w walce o zwycięstwo.

Mecz odbędzie się w niedzielę, 25 października, o godzinie 13:00 w Małej Arenie Hali Urania. Wstęp wolny.

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Mediateka.pl
Derby AZS w Hali Urania
Autor: AZS UWM High Heels/ Materiały prasowe
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