Na trasie kabaretu znalazło się kilkadziesiąt polskich miast, w tym stolica Warmii i Mazur - Olsztyn. W swoim najnowszym programie „Pokolenie DNA” biorą pod lupę współczesne społeczeństwo, analizują cechy i zależności ludzi między sobą. Wszystko jak zwykle z przymrużeniem oka. Mieszkańców Olsztyna czekają dwie godziny dobrego humoru.

Ogólnopolska trasa zakończy się 29 listopada we Wrocławiu. W Olsztynie kabaret Neo-Nówka będzie można podziwiać 24 października o godzinie 20:00 w hali Urania. Wejściówki na to wydarzenie będzie można kupić na platformie qualitim.pl, a także wygrać na antenie Radia Eska.

Autor: Beata Qualitim/ Canva.com