Wieczór pełen humoru. Kabaret Neo-Nówka wystąpi w Olsztynie!

Andrzej Brzozowski
2026-10-23 14:08

Jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów wystąpi w Olsztynie. Trio wystawi swój najnowszy program „Pokolenie DNA”. Będzie można go zobaczyć 24 października w hali Urania.

Kabaret Neo-Nówka zaprasza na Pokolenie DNA. Grupa powraca z nowym programem!
Autor: QualiTiM, Neo-Nówka/ Materiały prasowe

Na trasie kabaretu znalazło się kilkadziesiąt polskich miast, w tym stolica Warmii i Mazur - Olsztyn. W swoim najnowszym programie „Pokolenie DNA” biorą pod lupę współczesne społeczeństwo, analizują cechy i zależności ludzi między sobą. Wszystko jak zwykle z przymrużeniem oka. Mieszkańców Olsztyna czekają dwie godziny dobrego humoru.

Ogólnopolska trasa zakończy się 29 listopada we Wrocławiu. W Olsztynie kabaret Neo-Nówka będzie można podziwiać 24 października o godzinie 20:00 w hali Urania. Wejściówki na to wydarzenie będzie można kupić na platformie qualitim.pl, a także wygrać na antenie Radia Eska.

Neo-Nówka w Olsztynie
Autor: Beata Qualitim/ Canva.com

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