Razem dla zwierząt. Olsztyn zaprasza na II Festiwal Przyjaciół Zwierząt

Top Speed Dog i rodzinne atrakcje. Park Centralny pełen miłości do zwierząt

W sobotę, 23 maja 2026 roku, w godzinach 11:00–17:00, w Parku Centralnym w Olsztynie odbędzie się II Festiwal Przyjaciół Zwierząt. Wydarzenie organizowane przez Fundację NEBO ma integrować środowisko miłośników zwierząt oraz promować odpowiedzialną opiekę, edukację i działania na rzecz czworonogów.Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko rodzinny piknik, ale przede wszystkim przestrzeń spotkania ludzi, których łączy wspólny cel – troska o dobro zwierząt.

Pokazy, edukacja i aktywności dla całych rodzin

W programie wydarzenia zaplanowano liczne atrakcje zarówno dla właścicieli psów, jak i rodzin z dziećmi. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pokazy sportów kynologicznych, odwiedzić strefy edukacyjne i konsultacyjne oraz wziąć udział w konkursach i aktywnościach przygotowanych przez organizatorów i partnerów wydarzenia.Na miejscu pojawią się także organizacje oraz specjaliści działający na rzecz zwierząt, którzy podzielą się wiedzą dotyczącą opieki, szkolenia i budowania relacji ze zwierzętami.

Ruszyły zapisy na zawody Top Speed Dog

Jednym z najbardziej emocjonujących punktów programu będą zawody sportowe Top Speed Dog. Organizatorzy właśnie uruchomili zapisy dla uczestników, którzy chcą sprawdzić szybkość, zwinność i energię swoich psów.Rywalizację poprowadzi Marzenna Koziorowska z Mad Machine – doświadczona zawodniczka agility i obedience, posiadająca najwyższy, III stopień wyszkolenia w obu dyscyplinach. Na co dzień pracuje z owczarkami belgijskimi malinois i może pochwalić się licznymi sukcesami, m.in. tytułem Drużynowego Mistrza Świata Obedience Owczarków Belgijskich.Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłaszania udziału, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Wydarzenie, które łączy ludzi i zwierzęta

Pierwsza edycja festiwalu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tegoroczna odsłona ma być jeszcze większa i bardziej różnorodna. Fundacja NEBO podkreśla, że ideą wydarzenia jest budowanie świadomej i odpowiedzialnej relacji człowieka ze zwierzęciem oraz inspirowanie do wspólnego działania.Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

