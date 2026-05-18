Pościg na bagnach i śmierć 13-latka. Zatrzymani czekają na decyzję ws. zarzutów. Co podejrzewają śledczy?

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-05-18 9:48

Na poniedziałek, 18 maja, zaplanowano sekcję zwłok 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany (woj. warmińsko-mazurskie). Od wyników badań zależeć będzie dalsza decyzja prokuratury dotycząca ewentualnych zarzutów wobec czterech zatrzymanych mężczyzn. Śledczy wstępnie prowadzą postępowanie w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym.

Polecany artykuł:

Dramat nad jeziorem! Nie żyje 13-latek, policja zatrzymała czterech mężczyzn

Śledztwo w sprawie śmierci 13-latka

Postępowanie prowadzone jest obecnie pod kątem „pobicia ze skutkiem śmiertelnym”. Śledczy jednak wciąż ustalają, w jaki sposób nastolatek doznał obrażeń głowy. Inna z analizowanych wersji zakłada, że uraz mógł powstać podczas ucieczki przez ciemny las i teren pełen wiatrołomów, prowadzący w stronę bagien i mokradeł.

Polecany artykuł:

Dramat nad jeziorem! Nie żyje 13-latek, policja zatrzymała czterech mężczyzn

Znaleźli Mikołaja w bagnie. Relacje świadków

Jak wynika z relacji świadków, 13-letniego Mikołaja odnaleźli jego koledzy. Chłopiec miał znajdować się po pas w bagnie, z twarzą zanurzoną w wodzie. Gdy go znaleziono, jeszcze żył. Na miejsce skierowano strażaków i zespół ratownictwa medycznego, jednak mimo reanimacji życia nastolatka nie udało się uratować.

Według świadków wcześniej miało dojść do incydentu z udziałem jednego z zatrzymanych mężczyzn jadącego rowerem. 13-latek miał go zaczepić i zepchnąć z jednośladu. Mężczyzna miał później wezwać dwóch swoich braci oraz szwagra, a cała grupa ruszyła za chłopcem. Mikołaj miał uciekać w kierunku podmokłych terenów.

Polecany artykuł:

Śmierć 13-latka nad jeziorem. Poruszający wpis wójt gminy Barciany

Trudna sytuacja rodzinna zmarłego chłopca 

Nastolatek mieszkał z ojcem, który samotnie go wychowywał, informuje se.pl. Matka chłopca zmarła kilka lat temu, a jego siostra mieszka obecnie w innej miejscowości ze swoim partnerem. Według mieszkańców rodzina znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej. Od soboty ojciec chłopca nie pojawił się w domu we wsi Kotki, położonej tuż przy granicy z Rosją.

Makabryczne odkrycie na podmokłym, bagnistym terenie we wsi Arklity w gminie Barciany na Warmii i Mazurach na przygranicznym terenie
Galeria zdjęć 6

Decyzja prokuratury uzależniona od wyników sekcji zwłok Mikołaja

Dalsze kroki prawne zależą od specjalistów z zakresu medycyny sądowej. Dopiero po zapoznaniu się z wynikami sekcji zwłok, prokurator nadzorujący śledztwo zdecyduje, czy zatrzymani usłyszą zarzuty i czy do sądu trafią wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. 

Źródło: Super Express; se.pl

Cztery lata temu odnaleziono zwłoki 16-letniej Kornelii K. Nastolatka została brutalnie zamordowana przez Partyka B. oraz Martynę S.