Ponad 162 tys. zł dla szpitala dziecięcego w Olsztynie. Kilometry Pomocy Michelin znów połączyły sport i pomaganie

Tysiące kilometrów dla najmłodszych pacjentów

W sobotę, 5 września, Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel w Olsztynie zamieniło się w miejsce wielkiej sportowej mobilizacji. W akcji Kilometry Pomocy Michelin udział wzięli pracownicy firmy, mieszkańcy Olsztyna, całe rodziny, wolontariusze i kibice. Uczestnicy mogli pomagać na wiele sposobów – biegając, jeżdżąc na rowerach czy maszerując z kijkami. Swoje trasy pokonywała także młodzież i najmłodsi. Po raz trzeci do akcji dołączyli również żeglarze, którzy wzięli udział w regatach na jeziorze Ukiel. Łącznie uczestnicy pokonali 7155,2 kilometra.

Biegacze, rowerzyści i żeglarze połączyli siły

Najwięcej kilometrów wykręcili biegacze – 3451,2 km. Rowerzyści przejechali 2574 km, a uczestnicy Nordic Walking przeszli 272 km. Do wspólnego wyniku dołożyli się również młodsi uczestnicy. Młodzież pokonała 351 km, a najmłodsi – 139 km. Żeglarze podczas regat przepłynęli natomiast 368 km. Każdy kilometr miał znaczenie, bo sportowy wynik został przeliczony na realną pomoc dla dzieci leczonych w olsztyńskim szpitalu.

Ponad 162 tys. zł na sprzęt dla noworodków

Tegoroczna akcja przyniosła 162 878 zł wsparcia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wysokiej klasy respiratora noworodkowego dla Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. To sprzęt, który może mieć ogromne znaczenie w opiece nad najmniejszymi pacjentami wymagającymi specjalistycznego wsparcia od pierwszych chwil życia.

Sport, który pomaga

Kilometry Pomocy Michelin pokazują, że wspólna aktywność może przełożyć się na konkretną pomoc. W tegorocznej edycji wzięli udział nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież. – Kilometry Pomocy to dla nas coś więcej niż sportowe wydarzenie. Za każdą liczbą i każdym pokonanym kilometrem stoją ludzie, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych – podkreśla Juan Antonio Alvarez-Ossorio, Prezes Zarządu Michelin Polska. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom, żeglarzom, wolontariuszom, kibicom i partnerom za udział w tegorocznej akcji.

Wydarzenie odbyło się ze wsparciem Radia Eska, a na miejscu pojawił się tez patrol Eska Summer City.

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