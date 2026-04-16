Pogoda na weekend w Olsztynie 17-19 kwietnia. Nadchodzi wyraźne ocieplenie

Olsztyn: Pogoda na weekend 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend w Olsztynie upłynie pod znakiem stopniowego ocieplenia, choć słońce raczej nie przebije się przez gęstą warstwę chmur. Z dnia na dzień będzie słabł również wiatr, a opady deszczu, jeśli się pojawią, będą symboliczne. Największa zmiana aury czeka mieszkańców między piątkiem a sobotą.

Chłodny i pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się w Olsztynie jeszcze dość chłodno. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie około 10 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie zimna, z temperaturą spadającą do blisko 2°C. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, a wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów.

Sobota przyniesie ocieplenie

W sobotę mieszkańcy Olsztyna odczują wyraźną poprawę. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 13°C, co sprawi, że będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Noc pozostanie jednak chłodna, z temperaturą na poziomie około 2 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość do 3 m/s. Tego dnia mogą pojawić się bardzo niewielkie, niemal niezauważalne opady deszczu.

Ciepła, lecz pochmurna niedziela

Niedziela w Olsztynie podtrzyma cieplejszą aurę. W ciągu dnia słupki rtęci ponownie sięgną około 13 stopni Celsjusza. Znaczącą różnicę odczujemy natomiast po zmroku – noc z niedzieli na poniedziałek będzie znacznie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 5°C. Wiatr uspokoi się jeszcze bardziej i będzie wiał z prędkością do 2 m/s. Podobnie jak w piątek, w niedzielę nie należy spodziewać się deszczu.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Pogoda w Olsztynie, mimo dużego zachmurzenia, będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Brak większych opadów i rosnąca temperatura, zwłaszcza w sobotę i niedzielę, to dobra okazja do spacerów po mieście czy wizyty w parku. Chłodne noce i poranki oznaczają jednak, że warto mieć przy sobie cieplejsze ubranie. Słabnący wiatr sprawi, że odczucie temperatury w ciągu dnia będzie bardziej komfortowe.

Dane pogodowe: OpenWeather