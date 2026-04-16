Kranówka z oleckich wodociągów zdatna do picia

W połowie marca w próbkach wody wykryto bakterie z grupy coli. Dziś, po gruntownym płukaniu sieci, sanepid wydał komunikat, że woda WARUNKOWO NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. W próbkach jest nadmiar manganu, który może wpływać niekorzystnie na barwę i mętność wody, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Problemy z wodą trwały niemal miesiąc i dotyczyły ponad 20 tysięcy mieszkańców gminy.

Mętność wody powinna ustąpić po kilku dniach.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku informuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Olecko

WARUNKOWO NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH . Po otrzymaniu sprawozdań z badań wody po zakończeniu działań naprawczych PPIS w Olecku stwierdza warunkową jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenia parametru fizykochemicznego: mangan. Woda może być używana bez ograniczeń do celów spożywczych oraz gospodarczych. Mangan występujący w ponadnormatywnych stężeniach może wpływać niekorzystnie na barwę i mętność wody, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Strefa zaopatrzenia wodociągu Olecko obejmuje 41 miejscowości w powiecie oleckim: Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dobki, Duły, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Giże-Osada, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Judziki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Łęgowo, Możne, Olecko, Olszewo, Plewki, Dąbrowskie Osada, Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki, Siejnik, Skowronki, Szczecinki, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabielne, Zajdy, Zatyki, Zielonówek, Kukówko, Pieńki, Imionki, Olecko-Kolonia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej Olecko. Komunikat obowiązuje do odwołania.

