How We Met nabierają rozpędu. Pop-punkowa, słoneczna energia z Olsztyna [PODCAST]

Od pasji do zespołu

How We Met powstali w 2022 roku w Olsztynie. Trzon grupy tworzą Oscar Jensen (wokal i gitara), Mikołaj Malicki (perkusja), Hubert Kobus (bas) oraz Mateusz Mroczkowski (gitara). To przede wszystkim paczka znajomych, których połączyła wspólna zajawka na muzykę i scenę.Ich styl to mieszanka pop punku i brzmień inspirowanych zachodnim wybrzeżem USA – dynamiczna, melodyjna i pełna młodzieńczej energii.

Nostalgia i energia

W swoich utworach zespół stawia na szczerość i emocje. Całość uzupełnia nowoczesna produkcja, która nadaje ich muzyce świeżości. Na żywo How We Met pokazują jednak zupełnie inną skalę – ich koncerty określane są jako żywiołowe i pełne energii, co szybko przyciąga publiczność.

Pierwsze sukcesy

Zespół ma już na swoim koncie płytę „GoodA$$ Memories”, która jest podsumowaniem ich dotychczasowej drogi i muzycznych inspiracji.Muzycy próbowali swoich sił także w ogólnopolskich inicjatywach – zgłosili się do konkursu Eski ROCK, który promuje nowe zespoły z różnych gatunków, niezależnie od doświadczenia. Zespół How We Met został zwycięzcą pierwszej edycji konkursu Eska Rock Star w maju 2025 roku. Dzięki wygranej formacja z Olsztyna otrzymała możliwość występu na festiwalu Colours of OstravaNa lokalnym podwórku również nie przeszli bez echa. How We Met zostali laureatami Kortofest 2025, a także wystąpili na scenie 64. Kortowiady – największym festiwalu studenckim w regionie.

Zespół nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejnymi materiałami, jednocześnie coraz częściej pojawiając się na koncertach. Wszystko wskazuje na to, że o How We Met z Olsztyna będzie jeszcze głośno. A już teraz posłuchajcie rozmowy!

i Autor: Anita Zalewska