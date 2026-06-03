Po grillu chwycił za siekierę i uderzył śpiącego kolegę. 34-latkowi grozi dożywocie

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Krwawy finał spotkania przy grillu
Obaj mężczyźni świetnie się znali. Feralnego dnia wspólnie spędzali czas przy grillu. Nagle pomiędzy biesiadnikami wybuchła sprzeczka. Po wymianie zdań rozeszli się do swoich domów i mogłoby się wydawać, że konflikt został zażegnany. Jednak po krótkim czasie 34-latek ponownie się pojawił, ale zamiast przeprosin, przyniósł ze sobą siekierę.
Uderzył siekierą w głowę przyjaciela
Z informacji zgromadzonych przez śledczych wynika, że sprawca rzucił się na ofiarę i zadał jej cios siekierą prosto w głowę. Na całe szczęście uderzenie nie okazało się śmiertelne, a poszkodowany zdołał podjąć próbę obrony. Domownicy błyskawicznie zaalarmowali służby ratunkowe i policję. Ciężko ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Wiele wskazuje na to, że przeżył ten brutalny atak niemal cudem.
Napastnikowi grozi dożywocie
Sprawca został natychmiast ujęty przez organy ścigania.
Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. We wtorek, 2 czerwca 2026 r., Sąd Rejonowy w Kętrzynie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.
- przekazał prokurator Daniel Brodowski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. 34-lattek może już nigdy nie opuścić zakładu karnego. Polskie prawo przewiduje za usiłowanie zabójstwa karę od 8 lat pozbawienia wolności aż po dożywotnie więzienie.