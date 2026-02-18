XIX Planetarne Dyktando. Ortograficzne zmagania połączą pokolenia

XIX Planetarne Dyktando – ortografia, która łączy pokolenia

Przed nami XIX edycja Planetarnego Dyktanda – jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wydarzeń ortograficznych w Olsztynie. To nie tylko konkurs poprawnej polszczyzny, lecz także święto języka, które od lat gromadzi dzieci, młodzież i dorosłych wokół wspólnego wyzwania: uważnego słuchania, myślenia i pisania z pasją.Tegoroczna odsłona wydarzenia będzie wyjątkowa również z innego powodu. Dyktanda zostaną przeprowadzone według nowych zasad ortografii, obowiązujących od stycznia 2026 roku, co czyni udział jeszcze ciekawszym – to doskonała okazja, by sprawdzić się w realiach aktualnych norm językowych.

Dwa dni, dwa wydarzenia, jedno językowe święto

Organizatorzy – jak co roku – przygotowali dwa odrębne spotkania, dopasowane do wieku i możliwości uczestników.Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą!” odbędzie się 19. lutego 2026 r. (czwartek):

godz. 16:00 – dzieci do 9 lat (do klasy 3 szkoły podstawowej)

godz. 17:00 – dzieci w wieku 10–12 lat (klasy 4–6 szkoły podstawowej)

Autorką tekstów dla najmłodszych jest Milena Macul, a wyniki oraz wręczenie nagród nastąpią następnego dnia, podczas głównego wydarzenia Planetarnego Dyktanda 2026. To doskonała okazja, by dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności, a jednocześnie oswoić się z atmosferą konkursu w przyjaznej, wspierającej formule.

XIX Planetarne Dyktando dla uczestników od 13. roku życia odbędzie się 20. lutego 2026 r. (piątek), godz. 17:00.Autorką dyktanda jest dr Katarzyna Witkowska z Katedry Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, która sprawuje również opiekę językową nad całym wydarzeniem.Tekst przeczyta Magdalena Glaubitt ze Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, co tradycyjnie nada dyktandu wyjątkową oprawę i rytm.

Nauka, emocje i nagrody

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, m.in. czytnik e-booków, książki oraz gry planszowe. Jednak Planetarne Dyktando to przede wszystkim coś więcej niż rywalizacja. To przestrzeń spotkania ludzi, których łączy ciekawość języka, chęć rozwoju i radość z obcowania z dobrą polszczyzną.Jeśli chcesz: sprawdzić swoją ortografię w praktyce, poznać nowe zasady językowe, przekonać się, że poprawne pisanie może być fascynującą przygodą, to Planetarne Dyktando jest wydarzeniem właśnie dla Ciebie. Do zobaczenia przy kartkach i długopisach – niech ortografia będzie z Wami!

