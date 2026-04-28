Pieszy musi zapłacić 2600 zł grzywny! Trudno uwierzyć, co zrobił na drodze

Zofia Dąbrowska
2026-04-28 18:40

49-letni mężczyzna z powiatu oleckiego dostał 2600 zł grzywny za niebezpieczne zachowanie na drodze. Pijany szedł całą szerokością jezdni i przewrócił się na pasie ruchu. Kierowca musiał gwałtownie hamować, żeby go nie potrącić. Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że pieszy stworzył realne zagrożenie.

Chodził środkiem jezdni kompletnie pijany, a teraz słono za to zapłaci. W styczniu 2026 roku w miejscowości Stożne w gminie Kowale Oleckie policjanci zostali wezwani do 49-letniego mężczyzny, który swoim zachowaniem na drodze stworzył poważne zagrożenie. Zamiast iść lewą stroną drogi, kompletnie pijany 49-latek szedł całą szerokością jezdni. W ten sposób mógł doprowadzić do poważnego wypadku i narażał na niebezpieczeństwo i siebie, i innych. W pewnym momencie w dodatku stracił równowagę i przewrócił się. Upadł na przeciwległym pasie ruchu. W tym czasie nadjeżdżał samochód. Kierowca, żeby nie potrącić leżącego na drodze mężczyzny, musiał gwałtownie hamować. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. W efekcie sprawa została skierowana do sądu.

Jak informują teraz policjanci z warmińsko-mazurskiego na swojej stronie internetowej, sąd uznał, że 49-latek stworzył realne zagrożenie w ruchu drogowym. Mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości aż 2600 złotych. Policja przypomina, że piesi mają obowiązek poruszać się lewą stroną drogi, jeśli nie ma chodnika. To pozwala widzieć nadjeżdżające pojazdy i szybciej zareagować. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy pieszy jest pod wpływem alkoholu. "Niezmiennie apelujemy o rozsądek aa drodze. Przypominamy, że nietrzeźwy pieszy na drodze to ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla niego samego, jak i dla kierowców, którzy w ułamku sekundy muszą podejmować ryzykowne manewry, aby uniknąć zdarzenia" - apelują mundurowi.   

