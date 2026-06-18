- Cel na tym etapie został zrealizowany, wygrywamy 2:0 – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

– Realizacja założeń taktycznych również stała na niezłym poziomie. Trzeba oddać przeciwnikowi, że bardzo dobrze operował piłką. Przy wyniku 2:0 wiedzieliśmy, jak się ustawić, dzięki czemu zdołaliśmy wytrącić rywalom ich największe atuty z rąk. Wygrana ogromnie nas cieszy, ale mamy świadomość, że to dopiero połowa drogi. W niedzielę czeka nas znacznie trudniejszy pojedynek - dodaje Kraszewski.

Stomil Olsztyn na koniec czwartoligowego sezonu zajął drugie miejsce i trafił do baraży o III ligę.