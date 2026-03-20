Parastrzelectwo i parakolarstwo, a o poranku- siłownia. Katarzyna Orzechowska udowadnia, że chcieć to móc!
Katarzyna Orzechowska reprezentująca Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, ma na koncie wiele medali Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski. Walczy o kolejne krążki.
Wiosna upłynie zawodniczce pod znakiem zgrupowań. Będą też starty w Pucharze Świata w Belgii w kolarstwie tandemowym oraz zawodach międzynarodowych w strzelectwie pneumatycznym w Niemczech.
Strzelnica, tor kolarski - a teraz jeszcze siłownia. Posłuchaj rozmowy ze sportsmanką
Szybki quiz nie tylko dla fanów muzyki. Czyj to album? Kult, Lady Pank, Budka Suflera
Pytanie 1 z 12
"Ostateczny krach systemu korporacji" z 1998 roku to album zespołu: