Otwarcie szlaków żeglugowych 2026 na Mazurach. Wielkie Jeziora Mazurskie znów dostępne dla żeglarzy jeszcze w tym tygodniu

Sezon żeglarski 2026 oficjalnie otwarty

Już od 24 kwietnia wodniacy będą mogli korzystać z większości szlaków Systemu Wielkich Jezior Mazurskich. To jedna z najważniejszych informacji dla miłośników żeglarstwa i turystyki wodnej, którzy co roku tłumnie odwiedzają region Mazur.Otwarcie obejmuje cały główny ciąg żeglugowy prowadzący od Pisz do Węgorzewo, wraz z wieloma popularnymi odnogami.

Jakie jeziora i szlaki są dostępne?

Żeglarze mogą swobodnie poruszać się po najważniejszych akwenach regionu, w tym: Jezioro Śniardwy, Jezioro Mamry, Jezioro Niegocin czy Jezioro Mikołajskie.Otwarte są także liczne kanały i połączenia między jeziorami, umożliwiające planowanie dłuższych rejsów oraz eksplorację mniej uczęszczanych tras.Dostępne pozostają również popularne odcinki prowadzące m.in. w kierunku jeziora Nidzkiego (z ograniczeniem do granicy rezerwatu) czy do Rynu.

Ważne ograniczenia – nie wszystkie trasy dostępne

Nie wszystkie szlaki są jednak otwarte. Z powodu niskiego stanu wód zamknięta pozostaje Rzeka Pisa na odcinku od jeziora Roś do ujścia do Narwi.Dodatkowo utrudnienia obowiązują na Kanał Łuczański, gdzie trwają prace związane z budową mostu w ramach obwodnicy Giżycko. W tym miejscu żegluga jest czasowo niemożliwa, a jednostki powinny korzystać z alternatywnej trasy przez kanały Niegociński i Piękna Góra.

Głębokości i zasady żeglugi

Na otwartych szlakach obowiązują określone parametry żeglugowe:klasa Ia – głębokość 1,50 mklasa II – głębokość 2,20 mWarto pamiętać, że wszystkie drogi wodne dostępne są wyłącznie w porze dziennej, co oznacza konieczność odpowiedniego planowania rejsów.

Nowy system ostrzegania dla żeglarzy

Od 1 maja 2026 roku bezpieczeństwo na wodzie zwiększy nowoczesny system sygnalizacji ostrzegawczej. Na Mazurach pojawi się 17 masztów informujących o zagrożeniach pogodowych na podstawie danych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.System będzie ostrzegał żeglarzy za pomocą sygnałów świetlnych:

40 błysków na minutę – możliwe pogorszenie pogody

90 błysków na minutę – bezpośrednie zagrożenie

To rozwiązanie ma znacząco poprawić bezpieczeństwo na szlaku.

Gdzie sprawdzić aktualne komunikaty?

Przed wypłynięciem warto zapoznać się z bieżącymi informacjami o warunkach na szlaku. Aktualne komunikaty publikują Wody Polskie, a szczegółowych informacji udziela także Zarząd Zlewni w Giżycku.Otwarcie szlaków to symboliczny początek sezonu turystycznego na Mazurach. Region ponownie stanie się jednym z najważniejszych kierunków dla żeglarzy z całej Polski i zagranicy.Choć warunki hydrologiczne wciąż wpływają na dostępność niektórych tras, większość szlaków jest już gotowa na przyjęcie pierwszych jednostek. Dla wielu to sygnał, że czas rozpocząć kolejny sezon na wodzie.

POSŁUCHAJ: mówi rzecznik Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz