Olsztyn stolicą polskiego pływania. Mistrzostwa Polski OPEN 2026 w Aquasferze

Olsztyn w centrum sportowych emocji

W dniach 21–24 kwietnia Olsztyn ponownie znajdzie się w centrum uwagi kibiców sportów wodnych. W nowoczesnym kompleksie Aquasfery rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w pływaniu w kategorii OPEN – wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla całego środowiska pływackiego.

- Tutaj na pływalni Aquasfera podczas Mistrzostw Polski w kategorii Open w pływaniu, czyli najważniejszej imprezy tej części roku, nasi zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim rywalizują o kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Paryżu, które już z początkiem sierpnia oraz na Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą się w Niemczech i w Monachium, to dwie najważniejsze imprezy tegoroczne. - mówi Otylia Jędrzejczak, prezeska Polskiego Związku Pływackiego. - Cieszy mnie bardzo tak mocna obsada tych mistrzostw. Przede wszystkim także liczba zawodników, bo 580 ponad zawodników. To bardzo dobry rezultat, cieszymy się z tego. To pokazuje, że przede wszystkim pływalnia jest dla zawodników bardzo dobrym obiektem, ale też, że cieszą się i będą walczyć o te najważniejsze kwalifikacje. Na Mistrzostwa Europy mamy już 25 kwalifikacji, dwie uzyskane dzisiejszego poranka.Czekamy na kolejne, liczymy na minimum 30 kwalifikacji, więc uważam, że wtedy ta reprezentacja naprawdę będzie dobrą, mocną reprezentacją.

Najważniejsza impreza sezonu

Tegoroczne mistrzostwa mają wyjątkową rangę – to właśnie tutaj najlepsi polscy pływacy walczą nie tylko o medale, ale przede wszystkim o miejsce w kadrze narodowej. Olsztyńska Aquasfera po raz kolejny staje się centrum krajowego pływania, goszcząc zarówno utytułowanych zawodników, jak i wschodzące talenty.Stawką rywalizacji są kwalifikacje na najważniejsze imprezy międzynarodowe: Mistrzostwa Europy Seniorów w Paryżu i Mistrzostwa Europy Juniorów w Monachium. Zawodnicy muszą wypełnić wymagane minima, co zapowiada niezwykle wysoki poziom sportowy i zaciętą walkę na każdym dystansie.

Doświadczenie kontra młodość

Na słupkach startowych zobaczymy zarówno doświadczonych mistrzów Polski, jak i ambitnych juniorów od 14. roku życia. Dla wielu młodych zawodników to szansa na przełom i zaistnienie w krajowej czołówce.Harmonogram zawodówRywalizacja odbywa się codziennie w dwóch blokach:– 9:00 – sesje eliminacyjne– 17:30 – sesje finałowe

