Olsztyn. Schronisko dla zwierząt szykuje się do zimy

Żeby zwierzakom było cieplej

Modernizacja obejmie kotłownię i instalację ogrzewania w budynku głównym. Na co dzień w tych pomieszczeniach przebywają najstarsze lub schorowane psy.

Myślimy o zimie. Ta zima wiadomo, że będzie - to nieuchronne. Mamy nadzieję, że nie będzie aż tak dotkliwa jak ta, która minęła, ale takiej gwarancji nie ma, więc musimy się przygotować na tak naprawdę najgorsze - podkreśla Anna Barańska - dyrektor schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Najgorsze dlatego, że tych zwierzaków, których mamy pod opieką wcale nie ubywa, jeżeli chodzi o psy. Natomiast ich jest wiek coraz bardziej zaawansowany, czyli te psiaki nasze się po prostu starzeją. Przez to, że się starzeją, obciążone są wieloma chorobami i niestety mają coraz mniejsze szanse na adopcję, na nowy dom, na rodzinę, na dożycie. I dlatego szczególnie staramy się myśleć o nich, przygotowując się do zimy. Zawsze w zimę układamy zwierzaki tak, żeby były w warunkach dla nich najbardziej odpowiednich, ale całe schronisko nie jest ogrzewane - dodaje Anna Barańska. Są również zwierzaki, które będą zimowały na zewnątrz, ale to już takie, które do tej zimy będą przystosowane i przygotowane.

Pomoc zwierzakom ze schroniska

W tej chwili mamy 79 psów i 83 koty - mówi dyrektor Barańska. To, o co zawsze prosimy mieszkańców i to, w jaki sposób mogą nas wspomóc, to jest specjalistyczna karma. To są suplementy diety albo takie suplementy witaminowo-mineralne, czy suplementy związane z odpornością zwierząt. To są te rzeczy, których potrzebujemy szczególnie zimą. Na razie nie prosimy o koce, kołdry, poduchy, bo mamy duży zapas. Jeżeli ktoś chciałby pomóc nam, to należy śledzić naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy te bieżące nasze potrzeby, z którymi najbardziej się borykamy - podkreśla Anna Barańska.

POSŁUCHAJ: Z Anna Barańską - dyrektor schroniska dla zwierząt w Olsztynie rozmawia Anna Kuca